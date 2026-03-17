Dekolte vam je 'stariji' od lica? Dermatologinja savjetuje kako spriječiti znakove starenja

Koža na dekolteu, slično kao i na vratu i rukama, poznata je po tome što među prvima pokazuje znakove starenja, bilo da se radi o hiperpigmentaciji, finim linijama ili opuštenom, naboranom izgledu. Naravno, u starenju nema ničeg lošeg, ali može biti frustrirajuće ako se čini da koža na području prsa stari brže od kože lica.

To možda i ne iznenađuje, jer je količina pažnje koju posvećujemo dekolteu u usporedbi s licem znatno manja. U kombinaciji s činjenicom da je koža na prsima iznimno tanka, to znači da je ovaj dio tijela često zanemaren i podložniji vidljivim znakovima starenja.

Dr. Anjali Mahto, dermatologinja objasnila je za Daily Mail sve o pravilnoj njezi dekoltea i tretmanima koji mogu poboljšati njegov izgled.

Koji su najčešći problemi s kožom dekoltea?

Prema riječima dr. Mahto, pacijentice obično prvo uoče naboranu, opuštenu teksturu i okomite linije od spavanja koje više ne nestaju nakon buđenja. Ipak, najčešća pritužba u njezinoj klinici je iznenadna pojava smeđih mrlja od sunca i trajno crvenilo zbog kojeg prsa izgledaju starije od lica.

Što učiniti s naboranom i opuštenom kožom?

Naborana i opuštena koža uzrokovana je progresivnim gubitkom kolagena i elastina. Stanje pogoršava činjenica da je koža na prsima prirodno vrlo tanka i ima manje žlijezda lojnica koje bi je održavale hidratiziranom. Teksturu možete poboljšati tako da rutinu njege lica proširite sve do prsa, a posebno je korisno navečer koristiti hidratantne ceramide i retinoide koji potiču proizvodnju kolagena.

Može li se smanjiti vidljivost hiperpigmentacije i mrlja od sunca?

Hiperpigmentacija na ovom području gotovo je isključivo rezultat desetljeća kumulativnog oštećenja od UV zračenja, budući da su prsa često izložena suncu, ali rijetko zaštićena kremom za sunčanje. Te mrlje možete značajno ublažiti korištenjem topikalnih sastojaka poput vitamina C. Za brže rezultate, klinički tretmani poput BBL-a (BroadBand Light) iznimno su učinkoviti u ciljanju specifičnih oštećenja uzrokovanih suncem.

Koji drugi tretmani zaista djeluju na ovom području?

Injekcijski pojačivači kože nevjerojatno su učinkoviti za dubinsku hidrataciju i zaglađivanje kože prsa, dok je BBL zlatni standard za uklanjanje pigmentacije i crvenila. Dermatologinja savjetuje izbjegavanje agresivnih dubinskih kemijskih pilinga ili teških dermalnih filera na dekolteu, jer je koža previše osjetljiva i sklonija ožiljcima nego koža lica. Sofwave je još jedan tretman za vrat koji potiče kolagen kako bi učvrstio područje. Što se tiče LED maski, dermatologinja ih ne preporučuje i smatra da je novac bolje uložiti u učinkovitije tretmane.

Kako promjene u težini utječu na dekolte?

Značajan gubitak težine može imati dramatičan utjecaj. Gubitkom temeljnog masnog volumena koža izgleda ispuhano, što odmah pogoršava opuštenost i mlohavost. Trudnoća i dojenje također snažno utječu na ovo područje zbog brzih promjena u volumenu grudi i hormonalnih promjena koje ozbiljno rastežu osjetljivu kožu.

Koji je najbolji način za sprječavanje starenja dekoltea?

Jedina najučinkovitija preventivna mjera je svakodnevno nanošenje kreme za sunčanje širokog spektra sve do prsa. Dodatno, ako je moguće, korisno je spavati na leđima umjesto na boku kako bi se spriječilo stvaranje i utiskivanje dubokih, okomitih bora na dekolteu.

Za kraj, dr. Mahto ističe da rutina njege kože nikada ne bi trebala završiti na liniji čeljusti. Tretirajte lice, vrat i prsa kao cjelinu kako biste osigurali da vaša koža stari skladno i ujednačeno.

