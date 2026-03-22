Radite li i vi ove pogreške? Stručnjaci objasnili kako pravilno nanositi parfem

Jeste li se ikada zapitali zašto vaš omiljeni parfem ne miriše na vama jednako dobro kao u bočici ili zašto njegov miris nestane unutar pola sata od izlaska iz kuće? Moguće je da je krivac način na koji ga nanosite i čuvate.

Stručnjaci za mirise otkrili su česte pogreške koje mnogi čine prilikom nanošenja parfema, uključujući i svima poznati potez trljanja zapešća. Iako se čini kao logičan korak, on zapravo može oslabiti miris umjesto da ga ravnomjerno rasporedi. Moderni pristup nanošenju parfema postao je prava znanost, usmjerena na zdravlje kože, dugotrajnost mirisa i emocionalno blagostanje.

Zaboravite na trljanje zapešća: Mit koji šteti mirisu

Maria Mukaranda, stručnjakinja za ljepotu, upozorava kako trljanje parfema o kožu razbija molekule mirisa, zbog čega on gubi na jačini i brže hlapi. Trenje također miješa parfem s prirodnim uljima kože, što može u potpunosti izmijeniti njegovu aromu. Stara navika trljanja zapešća zapravo ubrzava isparavanje gornjih nota mirisa. Iako moderni parfumijeri napominju da to neće "uništiti" cijeli miris, puštanje da se parfem prirodno osuši na zraku ostaje zlatni standard za očuvanje njegove namjeravane olfaktorne piramide.

"Umjesto toga, najbolje je prskati s udaljenosti od dvadesetak centimetara i pustiti da se miris prirodno slegne na kožu", savjetuje Mukaranda.

Hidratacija je ključna: Pripremite kožu za miris

Mnogi zanemaruju važnost hidratacije kože, no ona je presudna za dugotrajnost parfema. Stručnjaci danas uspoređuju hidrataciju s nanošenjem temeljne podloge prije slikanja na platnu. Miris se znatno lošije veže za suhu kožu, stoga nanošenje hidratantne kreme bez mirisa prije prskanja parfema može napraviti iznenađujuću razliku. Dokazano je da nanošenje okluzivnog proizvoda, poput vazelina ili odgovarajućeg losiona za tijelo, na pulsne točke može produžiti trajanje mirisa i za nekoliko sati.

Također, parfem se može lagano raspršiti i na odjeću kako bi se miris duže zadržao, iako je potreban oprez s osjetljivim i svijetlim tkaninama jer tamniji parfemi mogu ostaviti mrlje.

Novo pravilo pulsnih točaka

Nanošenje parfema na pulsne točke poput zapešća i laktova osigurava duže trajanje jer su to najtopliji dijelovi tijela. Toplina pomaže sastojcima parfema da se brže razviju, što znači da ćete brže osjetiti srednje i bazne note mirisa.

Međutim, znanost o pulsnim točkama je napredovala. Osim vrata i zapešća, stručnjaci danas preporučuju i nanošenje parfema na pupak te iza koljena. Ta su područja topla i "zatvorena", što omogućuje mirisu da se polako otpušta i širi prema gore tijekom dana.

Izbjegavajte prskanje po kosi

Iako se čini primamljivim, prskanje parfema izravno na kosu trebalo bi izbjegavati. Katernina Knight, osnivačica britanske parfemske kuće Fine Scents, objašnjava: "Većina mirisa sadrži alkohol, a on s vremenom može isušiti kosu, što se vašem frizeru zasigurno ne bi svidjelo." Kao alternativa, pojavljuju se inovativne formule na bazi vode, ulja ili u krutom stanju, koje su nježnije prema koži i kosi, piše Daily Mail.

Umijeće slaganja mirisa

Tehnika slaganja mirisa, poznata i kao "scent-maxxing", može maksimalno produžiti trajnost i utjecaj vašeg parfema. To podrazumijeva korištenje gela za tuširanje i losiona za tijelo s istim ili sličnim mirisnim notama prije nanošenja samog parfema. Na taj način stvarate "mirisnu garderobu" i jedinstven, višedimenzionalan trag koji je teško replicirati.

Zašto isti parfem miriše drugačije na svakome?

Svi smo doživjeli razočaranje kada smo kupili parfem koji je mirisao nevjerojatno na prijateljici, samo da bismo otkrili kako na nama nema ni približno isti učinak. Postoji znanstveno objašnjenje za to. Kemija tijela, tip kože, prehrana pa čak i hormoni mogu utjecati na reakciju mirisa s kožom. Vaš jedinstveni mirisni profil mijenja način na koji se parfem razvija. Zbog toga, prije kupnje temeljene na preporuci, uvijek prvo testirajte parfem na vlastitoj koži.

Na kraju, važno je zapamtiti da je nanošenje parfema više od usputnog jutarnjeg koraka. To je ritual koji, uz nekoliko jednostavnih trikova, može znatno poboljšati doživljaj i trajnost vašeg omiljenog mirisa. Pravilnom tehnikom i brigom osiguravate da vaša mirisna investicija traje dulje i miriše upravo onako kako ste zamislili.

