Nemojte zaboraviti na njegu oko očiju: Dermatolozi otkrivaju koliko je krema učinkovita

Kreme za područje oko očiju često su predmet rasprava, pri čemu se postavlja pitanje njihove stvarne neophodnosti. S jedne strane, smatraju se ključnim proizvodom za ciljanu njegu, dok s druge strane postoji percepcija da su marketinški proizvodi bez stvarne dodatne vrijednosti.

Odluka o njihovoj primjeni ovisi o individualnim potrebama kože, no dermatološka znanost pruža utemeljene razloge zašto specijalizirane formule mogu predstavljati važan dio svakodnevne njege, piše Dermalogica.

Zašto je koža oko očiju specifična?

Za razumijevanje potrebe za posebnom njegom, nužno je poznavati jedinstvenu anatomiju periorbitalnog područja. Koža koja okružuje oči bitno se razlikuje od ostatka lica. Izrazito je tanka, debljine od 0,3 do 0,5 milimetara, što je čini i do deset puta tanjom od kože na drugim dijelovima lica, poput obraza. Zbog njezine tankoće, potkožne krvne žile su vidljivije, što može rezultirati pojavom tamnih podočnjaka.

Nadalje, ovo područje sadrži znatno manji broj lojnih žlijezda, što dovodi do smanjene proizvodnje sebuma. Posljedično, koža je sklonija dehidraciji, suhoći i formiranju finih linija. Uz navedeno, karakterizira je i smanjena gustoća kolagenskih i elastinskih vlakana, ključnih proteina za čvrstoću i elastičnost, kao i konstantna aktivnost više od dvadeset mišića odgovornih za treptanje i facijalnu ekspresiju. Stoga je razumljivo zašto su prvi znakovi starenja, umora i stresa najprije vidljivi upravo na ovom području.

Učinkovitost kreme za lice

Postavlja se pitanje može li se standardna hidratantna krema za lice koristiti i za njegu područja oko očiju. U nekim slučajevima, odgovor je potvrdan. Ako krema za lice sadrži blage, hidratantne sastojke poput hijaluronske kiseline ili ceramida te je lišena potencijalnih iritansa kao što su alkohol ili jaki mirisi, njezina primjena može biti prikladna.

Ipak, važno je napomenuti da kreme za lice najčešće nisu formulirane niti dermatološki ispitane za uporabu na osjetljivom periorbitalnom području. Njihova tekstura može biti preteška, što može dovesti do začepljenja pora i pojave milija – sitnih bijelih cista.

Mogu sadržavati aktivne tvari u koncentracijama koje su preintenzivne za tanku kožu oko očiju, uzrokujući crvenilo, peckanje ili druge oblike iritacije. Upravo iz tih razloga, specijalizirane kreme za oči nude prednost jer sadrže ciljane sastojke u koncentracijama koje su istovremeno sigurne i učinkovite za to specifično područje.

Učinkovitost krema za područje oko očiju temelji se na precizno odabranoj kombinaciji aktivnih sastojaka. Za dubinsku hidrataciju i ublažavanje finih linija primjenjuje se hijaluronska kiselina, molekula s iznimnom sposobnošću vezanja vode. U borbi protiv natečenosti i tamnih podočnjaka uzrokovanih usporenom mikrocirkulacijom, učinkovitim se pokazao kofein, koji djeluje kao vazokonstriktor i smanjuje otekline. U slučaju podočnjaka uzrokovanih hiperpigmentacijom, niacinamid (vitamin B3) doprinosi ujednačavanju tona kože.

Za smanjenje bora i poboljšanje čvrstoće kože koriste se peptidi. Ovi kratki lanci aminokiselina signaliziraju stanicama kože poticanje sinteze kolagena, čime se poboljšava elastičnost i smanjuje vidljivost bora. Antioksidansi, poput vitamina C i E, imaju zaštitnu ulogu jer neutraliziraju slobodne radikale i štite osjetljivu kožu od oštećenja uzrokovanih vanjskim čimbenicima.

Pravilna tehnika nanošenja kreme za lice

Za postizanje optimalnih rezultata, ključna je pravilna primjena proizvoda. Vodeće načelo je umjerenost: količina proizvoda veličine zrna riže dostatna je za oba oka. Preporučuje se nanošenje prstenjakom, budući da taj prst vrši najblaži pritisak na osjetljivu kožu.

Proizvod je potrebno nježno utapkati duž orbitalne kosti – koštanog ruba ispod i iznad oka – izbjegavajući trljanje i rastezanje kože. Nanošenje se izvodi pokretima od unutarnjeg kuta oka prema vanjskom. Takva tehnika primjene potiče mikrocirkulaciju i omogućava maksimalnu apsorpciju aktivnih sastojaka uz minimalan mehanički stres za kožu. Potrebno je pričekati da se krema u potpunosti upije prije nanošenja drugih proizvoda ili šminke.

Za osobe čija koža nema izraženih problema, adekvatna njega može se postići i primjenom blage hidratantne kreme za lice. Međutim, u slučajevima postojanja specifičnih problema poput tamnih podočnjaka, natečenosti, izražene suhoće ili finih linija, primjena ciljane formule može donijeti značajno poboljšanje.

