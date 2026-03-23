Napravite savršenu pedikuru kod kuće: Imat ćete genijalan rezultat u toplini doma

Uređena stopala i nokti nisu samo estetski detalj, već i pokazatelj brige o zdravlju. Iako posjeti kozmetičkim salonima pružaju osjećaj ugode, pedikuru salonske kvalitete moguće je postići i u kućnim uvjetima, čime se ostvaruje ušteda vremena i novca.

Uz primjenu provjerenih koraka i tehnika, stopala mogu izgledati besprijekorno u svakoj prilici. Ključ uspjeha leži u pravilnoj pripremi i izvedbi koja osigurava dugotrajne i profesionalne rezultate.

Priprema i potreban pribor

Za neometano i učinkovito izvođenje pedikure, ključno je prethodno osigurati ugodno okruženje i pripremiti sav potreban pribor. Potrebno je osigurati lavor s toplom vodom, u koju se po želji može dodati morska sol te nekoliko kapi eteričnog ulja za opuštanje, poput lavande ili mente. Od alata valja pripremiti grickalicu ili škarice za nokte, kvalitetnu turpiju, polirni blok, kamen plavac ili rašpu za pete te drveni štapić za potiskivanje kožice.

Popis kozmetičkih proizvoda uključuje odstranjivač laka za nokte (po mogućnosti bez acetona), piling za stopala, bogatu hidratantnu kremu te set lakova koji se sastoji od baze, laka u boji i nadlaka. Kako bi se spriječio prijenos bakterija, ključno je koristiti zaseban i dezinficiran pribor.

Ji Baek, osnivačica jednog njujorškog salona za The New York Times upozorila je: "Najveća pogreška koju ljudi rade kod kuće je ta što svoj pribor tretiraju kao trajni inventar, a ne kao medicinske instrumente". Savjetuje da se metalni pribor prije svake upotrebe prebriše 70-postotnim izopropilnim alkoholom.

Postupak pedikure

Postupak započinje temeljitim uklanjanjem ostataka postojećeg laka za nokte. Slijedi priprema opuštajuće kupke, koja predstavlja temelj daljnje obrade. Stopala je potrebno potopiti u toplu vodu u trajanju od 15 do 20 minuta kako bi zadebljana koža i nokti omekšali, što olakšava iduće korake. Za dodatni učinak, u vodu se može dodati Epsom sol za opuštanje mišića, jabučni ocat zbog antibakterijskog djelovanja ili soda bikarbona za neutralizaciju neugodnih mirisa.

Nakon namakanja, dok je koža još uvijek vlažna i meka, slijedi uklanjanje zadebljanja. Pomoću kamena plavca ili rašpe potrebno je nježno obraditi pete i druga područja sa zadebljanom kožom. Pritom je iznimno važno postupati oprezno kako se ne bi uklonio prevelik sloj i oštetila zdrava koža. Za postizanje potpune glatkoće, na kraju se primjenjuje piling za stopala koji uklanja odumrle stanice i ostavlja kožu mekom.

Posebna se pažnja posvećuje noktima. Kako bi se spriječilo urastanje, nokte na nogama potrebno je rezati ravno, a rubove potom lagano oblikovati turpijom. Idealna duljina nokta je u ravnini s vrhom prsta. Turpijanje se preporučuje izvoditi isključivo u jednom smjeru, budući da pokreti naprijed-natrag mogu uzrokovati listanje i pucanje nokta. Kožicu oko noktiju (kutikulu), čija je funkcija zaštita od infekcija, ne smije se rezati. Umjesto toga, nakon nanošenja ulja ili sredstva za omekšavanje, ona se drvenim štapićem nježno potiskuje prema korijenu nokta.

Hidratacija i lakiranje

Nakon oblikovanja noktiju i obrade kože, stopala je potrebno temeljito osušiti, s posebnim naglaskom na područje između prstiju. Slijedi hidratacija i masaža. Na kožu se nanosi bogata hidratantna krema ili maslac, po mogućnosti s njegujućim sastojcima poput ureje ili shea maslaca te se nježno umasira. Masaža, osim što opušta, potiče cirkulaciju i poboljšava apsorpciju proizvoda. Za intenzivnu noćnu njegu, preporučuje se nakon nanošenja kreme obući pamučne čarape.

Prije nanošenja laka, ploču nokta potrebno je očistiti odstranjivačem laka kako bi se uklonili masni tragovi i osigurala bolja postojanost boje. Sam proces lakiranja sastoji se od tri ključna sloja: prvo se nanosi bazni lak koji štiti nokat od promjene boje, zatim slijede dva tanka sloja laka u željenoj boji za potpunu pokrivenost te se na kraju nanosi nadlak (top coat) za visoki sjaj i zaštitu od oštećenja.

