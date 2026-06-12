Mladoj balerini snovi prekinuti teškom bolešću: 'Svijet mi se u potpunosti srušio'

Do svoje 14. godine, balet za Kate Stanforth (32) nije bio samo izvannastavna aktivnost - bila je to budućnost koju je godinama gradila s velikom predanošću. Njezin je život bio ispunjen satovima, vježbama i snovima o profesionalnoj karijeri na svjetskim pozornicama. Svaki pokret i svaka pirueta bili su korak bliže ostvarenju cilja koji si je zacrtala još kao djevojčica.

"Počela sam plesati balet s dvije godine, a s osam sam ušla u predprofesionalni program. Intenzivno sam trenirala tijekom cijelog djetinjstva i rane tinejdžerske dobi s ciljem da se baletom bavim na profesionalnoj razini", ispričala je Stanforth ekskluzivno za magazin People.

A onda se njezin svijet u potpunosti srušio.

Iznenadni kraj velikog sna

Nakon što su se pojavili prvi simptomi mijalgičkog encefalomijelitisa (ME), poznatog i kao sindrom kroničnog umora, Stanforth se odjednom našla u situaciji da više nije mogla nastaviti putem koji je tako dugo i pažljivo planirala. Ono što je započelo kao zdravstvena kriza brzo se pretvorilo u gubitak identiteta koji je gradila od najranijeg djetinjstva. Svjetla pozornice zamijenila je neizvjesnost borbe s teškom bolešću.

"Kada sam se razboljela u tinejdžerskim godinama, morala sam prestati plesati", kaže ona. Ta odluka nije bila privremena. Kako su se mjeseci pretvarali u godine, Stanforth je shvatila da tuguje ne samo za baletom, već i za cijelom budućnošću za koju je vjerovala da joj pripada.

"Provela sam mnogo godina tugujući za baletom i često nisam mogla ni govoriti o tome", priznaje. Umjetnost koju je nekoć najviše voljela postala je previše bolna za suočavanje. Satovi, nastupi i snovi koji su joj nekada ispunjavali dane zamijenjeni su surovom stvarnošću života s kroničnom bolešću i prilagodbom na život kakav nikada nije očekivala.

Dugačak put natrag do plesne dvorane

Ipak, kako se njezino zdravstveno stanje s vremenom počelo stabilizirati, balet je polako, ali sigurno, ponovno pronalazio put u njezin život. Umjesto da se odmah vrati kao plesačica, Stanforth se s plesom ponovno povezala kroz podučavanje. Obuka za učiteljicu baleta omogućila joj je da ostane blizu svoje najveće ljubavi, ali i da izgradi potpuno novi odnos s njom, pod vlastitim uvjetima.

"Kada se moje zdravlje konačno počelo stabilizirati, započela sam dug put natrag u ples kroz obuku za učiteljicu baleta", objašnjava ona. Ta je odluka postala prvi korak u puno većem povratku. S vremenom ju je podučavanje vratilo i samom pokretu, ovoga puta kroz ples u invalidskim kolicima. To joj je otvorilo potpuno novi svijet mogućnosti i pokazalo da fizička ograničenja ne moraju biti prepreka umjetničkom izražavanju.

Danas je Stanforth potpuno kvalificirana učiteljica baleta koja je surađivala s prestižnim organizacijama kao što su Matthew Bourne's New Adventures, The Royal Ballet i Rambert. Također je sudjelovala u projektima vezanim uz Londonski tjedan mode, George at ASDA, Kappa te u televizijskim produkcijama za BBC, ITV i Channel 4.

Borba protiv predrasuda u svijetu baleta

Gledajući unatrag, kaže kako jedan od najvećih izazova nije bio naučiti plesati na drugačiji način, već prevladati pretpostavku da plesačima s invaliditetom nije mjesto u tradicionalnim baletnim prostorima.

"Može biti teško da vas shvate ozbiljno kao plesačicu s invaliditetom, a to se često čini još izraženijim unutar svijeta baleta", kaže ona. Prema njezinim riječima, mnogi plesači s invaliditetom i dalje nailaze na prepreke pri pokušaju pristupa tradicionalnoj baletnoj obuci. Ipak, ona čvrsto vjeruje da inkluzija ne zahtijeva žrtvovanje umjetničke ili tehničke kvalitete.

Jedna od najvećih zabluda s kojima se susreće jest ona da "pristupačnost na neki način ugrožava umjetničke ili tehničke standarde". Njezin je cilj pomoći u širenju razumijevanja o tome kome je balet namijenjen, dokazujući da je on za svakoga tko u sebi nosi strast prema plesu.

"Za sljedeću generaciju baletnih plesača s invaliditetom potrebna je pravedna prilagodba i istinska uključenost unutar postojećih sustava baletnih ispita", naglašava. "Također bih voljela vidjeti daleko više prilika za obuku i, što je važno, više vidljivih baletnih plesača s invaliditetom na pozornici i unutar profesionalnih kompanija."

Iako je velik dio njezina rada sada usmjeren na stvaranje prilika za druge, Stanforth i dalje nosi u sebi san koji je započeo dok je bila djevojčica. "I naravno, želim i sama nastaviti plesati", kaže. "Još uvijek imam na svojoj listi želja cilj da profesionalno nastupim na kazališnoj pozornici."

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