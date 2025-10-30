Sin mu se prerano rodio, a on se teško ozljedio na poslu: 'Molio sam da mi ne daju da umrem'

Caleb Halvorson, vatrogasac iz Teksasa, otpušten je iz bolnice više od mjesec dana nakon nesreće u kojoj je zadobio teške opekline.

Samo četiri dana kasnije, iz bolnice je otpušten i njegov sin Hudson, koji je na odjelu za intenzivnu njegu novorođenčadi proveo 112 dana, rođen u 27. tjednu trudnoće.

"Mislio sam da ću se, kad ga ponovno vidim, jednostavno slomiti, ali nisam se mogao prestati smiješiti", ispričao je 26-godišnji Caleb za People o emotivnom susretu.

"Znali smo da nas zbog moje ozljede čeka mnogo izazova, ali ovo je bila pobjeda koja nam je trebala", dodao je.

Prerani dolazak i iznenadna tragedija

Caleb i njegova supruga Hayley očekivali su rođenje svojeg prvog djeteta, sina Hudsona, sredinom rujna. Međutim, dječak je rođen gotovo dva mjeseca prerano, s težinom od svega 700 grama.

"Imala sam jako lošu posteljicu. Bila je premala i nije bila pravilno formirana. Na pregledu u 27. tjednu otkrili su da Hudson ima vrlo ograničen protok krvi. Otkucaji srca su mu stalno padali. Nije bilo ni plodne vode pa su me odmah zadržali u bolnici", objasnila je 27-godišnja Hayley.

Nakon Hudsonovog preranog rođenja, Caleb i Hayley redovito su ga posjećivali na odjelu intenzivne njege. No, njihov se život iz temelja promijenio 3. rujna, kada je Caleb pozvan na intervenciju gašenja požara stambenog objekta. Dok je gasio požar, na njega se iznenada srušila cijela garaža. Pod ruševinama je ostao zarobljen otprilike minutu i 45 sekundi, što je, prema njegovim riječima, djelovalo kao vječnost.

"Nisam mislio da ću umrijeti zbog nedostatka zraka, nego zato što je bilo prevruće. Greda koja mi je ležala na prsima i vratu, gurnula me licem prema vatri i nisam se mogao pomaknuti", prisjetio se Caleb.

Zbog težine ruševina, spašavanje je bilo iznimno otežano. "Osjetio sam kako moj zapovjednik pokušava podići gredu s mene, ali nije se pomaknula ni centimetra. U tom sam trenutku pomislio: 'U redu, je li ovo kraj? Ovako ću umrijeti?", rekao je Caleb.

Kada su ga konačno izvukli, nije imao ni masku ni kacigu. "Vrištao sam: 'Izvucite me odavde! Molim vas. Gorim!' Pokušali su me podići, ali nisam mogao stajati. Ponavljao sam da mi je noga slomljena", priča.

Dok su ga vukli prema pločniku prije nego što je helikopterom prevezen u bolnicu, sjeća se da je pokušavao prenijeti najvažnije informacije. "Govorio sam: 'Imam dijete na intenzivnoj. Molim vas, ne dajte da umrem. Nazovite mi ženu. Recite joj što se dogodilo."

Dvije bitke u dvije različite bolnice

Hayley je upravo kretala od svoje majke u posjet Hudsonu kada je primila poziv o Calebovoj nesreći. Ubrzo je saznala da je helikopter s Calebom sletio i da ga prevoze u bolnicu Parkland u Dallasu. "Znala sam, ako ga vode u Parkland, situacija je ozbiljna", kaže ona.

Caleb se sjeća da je po dolasku u bolnicu bio ošamućen i pod jakim lijekovima. "Pitali su me osjećam li bol i gdje me boli. Sjećam se da sam samo ponavljao: 'Stražnjica mi gori. Leđa mi gore."

Tada je saznao i da su mu spasioci na mjestu nesreće namjestili iščašeno rame i pokušali učiniti isto s koljenom. "Ne sjećam se toga. Mislim da sam bio u prevelikom šoku", dodao je.

Na odjelu za opekline, liječenje je uključivalo bolne postupke čišćenja u medicinskoj kadi. "Vrištao sam iz sveg glasa i plakao. Budio bih se usred noći u strahu jer sam znao da će me u šest ujutro opet voditi na taj postupak", komentirao je.

"Sretan sam i blagoslovljen što sam živ i što nemam oštećenje mozga ili nisam paraliziran. Moglo je biti puno gore", poručio je.

Za Hayley, koja je ujedno i studentica sestrinstva, svakodnevne vožnje između dvije bolnice udaljene više od 60 kilometara bile su iscrpljujuće.

"Bilo je teško jer sam osjećala krivnju. Kad sam bila s Calebom, osjećala sam krivnju što nisam s Hudsonom, a kad sam bila s Hudsonom, osjećala sam krivnju što nisam s Calebom", priznala je.

Povratak kući

Nakon 34 dana provedena na odjelu za opekline, Caleb se 6. listopada vratio kući. Četiri dana kasnije, Hayley je kući dovela i Hudsona.

"To je bila velika stvar kojoj smo se oboje radovali cijelo ovo vrijeme", rekao je Caleb kojeg čekaju još najmanje tri operacije. Napomenuo je da se planira vratiti vatrogastvu čim se oporavi. Ipak, priznaje da nesreću sada vidi i kao "blagoslov u nesreći" jer će moći provesti više vremena kod kuće s Hudsonom. "Moći ću ga gledati kako raste, vidjeti njegove prve korake i ne propustiti ništa", naglasio je.

Obitelj je duboko dirnuta podrškom koju su dobili od rodbine, prijatelja i vatrogasne zajednice, kako lokalno, tako i izvan Teksasa. Online kampanja za prikupljanje sredstava pod nazivom "Help a Hero" prikupila je gotovo 170.000 dolara (146.000 eura) za obitelj.

Supružnici ističu kako bi se voljeli odužiti i pomoći drugima nakon velikodušnosti koja im je iskazana. "Ovo će nam neizmjerno pomoći. To je ogroman blagoslov i omogućuje nam da dobijemo svu potrebnu skrb", rekao je Caleb.

Supružnici se raduju proslavi nadolazećih blagdana u ulozi novih roditelja. "Stalno govorim: samo želim dočekati Božić. Nadam se da će Caleb do tada obaviti operaciju koljena, a ja ću imati malo slobodnog vremena oko Božića da se napokon možemo opustiti sa svojom bebom", zaključuje Hayley.

