Liječnici joj 13 puta pogriješili dijagnozu: 'Rekli su da sam premlada za bolest'

Mlada žena suočila se s poražavajućom dijagnozom raka nakon što su liječnici njezine simptome zanemarili čak 13 puta, tvrdeći da je "premlada" za takvu bolest. Njezina priča služi kao bolno upozorenje o opasnostima previda ozbiljnih simptoma kod mlađih pacijenata.

Priča Milli Tanner, koja je prve simptome primijetila sa samo 19 godina, nažalost nije jedina. Prema pisanju portala LADbible, ona se pridružila nizu mladih ljudi čije su zdravstvene tegobe unutar britanskog zdravstvenog sustava (NHS) bile olako shvaćene. Iako se rak crijeva može pojaviti i kod mlađih osoba, u slučaju Milli ignoriranje simptoma dovelo je do životno opasne situacije.

Milli se prvi put obratila svom liječniku obiteljske medicine u lipnju 2021. godine, žaleći se na bolove u trbuhu, donjem dijelu leđa i krv u stolici. Liječnici su njezine simptome pripisali hemoroidima, menstrualnim problemima ili sindromu iritabilnog crijeva (IBS).

"Pretpostavili su da sam možda imala buran noćni izlazak i popila previše, što mi je iziritiralo želudac", ispričala je Tanner o svom prvom posjetu liječniku. "No, krvarenje se nastavilo, kao i bolovi u trbuhu... bilo je neprestano."

Pokušala je objasniti da se simptomi ne podudaraju s menstrualnim ciklusom. "Rekla sam im da kod mjesečnice bolovi traju otprilike tjedan dana, ali da se krv ne gubi kroz rektum."

Dijagnoza nakon samoinicijativnog testa

Unatoč njezinim upornim žalbama, liječnici su i dalje smatrali da je umorna zbog noćnih smjena u pubu u kojem je radila, a da su krvarenja posljedica hemoroida. Situacija je postala toliko ozbiljna da je odlučila potražiti pomoć na hitnom prijemu, no ondje su joj samo savjetovali da se vrati svom liječniku.

"Pokazivala sam im fotografije količine krvi koju gubim. Svaki put kad bih otišla na toalet, krvarila bih. Nije to bila samo kap krvi na papiru, već ugrušci koji su ispunjavali WC školjku", objasnila je.

Kada je zatražila drugo mišljenje, odgovor je bio poražavajući. "Liječnik se vratio u sobu i rekao: 'Razgovarao sam s kolegama. Jednostavno si premlada. Jeste li sada zadovoljni?'".

Frustrirana i očajna, Milli je uzela stvar u svoje ruke i putem interneta naručila test na okultno krvarenje u stolici (FIT), koji je pokazao pozitivan rezultat na tragove koji upućuju na rak crijeva. No, čak ni s tim dokazom nije odmah dobila potrebnu skrb. Rečeno joj je da mora ponoviti test unutar NHS sustava te da bi na kolonoskopiju mogla čekati i do 60 tjedana.

Iscrpljujuće liječenje raka

"Slijedili su smjernice, a budući da sam bila ispod određene dobne granice, moj slučaj nije mogao biti hitan dok ne naprave vlastiti test", dodala je. "Duboko u sebi znala sam o čemu se radi. Sama sam istraživala. Osjećala sam se kao da ludim."

Tek nakon što je i drugi test bio pozitivan, naručena je na hitnu kolonoskopiju. U studenom 2023. konačno je dobila dijagnozu: rak crijeva u 3. stadiju, koji se već proširio na limfne čvorove.

Uslijedilo je iscrpljujuće liječenje koje je uključivalo kemoterapiju, radioterapiju i operaciju uklanjanja tumora, nakon čega joj je ugrađena trajna stoma. Liječenje ju je također uvelo u perimenopauzu i ostavilo s mogućom neplodnošću.

Danas Milli potiče druge da budu uporni i ne odustaju ako osjećaju da nešto nije u redu.

"Proces dobivanja dijagnoze bio je ogroman stres. Imala sam najmanje 20 pregleda, uključujući 13 posjeta liječniku opće prakse i odlazak na hitnu, gdje su mi rekli da sam premlada za rak. Oduvijek sam željela biti majka, pa mi je spoznaja da sam možda neplodna slomila srce", zaključila je svojom snažnom porukom: "Vi poznajete svoje tijelo bolje od bilo koga drugog. Ako osjećate da nešto nije u redu, ustrajte i vraćajte se liječniku dok ne otkrijete što je."

