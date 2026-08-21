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DVA KAPETANA /

Šego zabija sve redom, ali nećete vjerovati koliko je golova Livaja zabio za Hajduk u Europi

Šego zabija sve redom, ali nećete vjerovati koliko je golova Livaja zabio za Hajduk u Europi
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon izlaska iz igre Šego je kapetansku traku predao Marku Livaji

21.8.2026.
9:18
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Kad je Michele Šego u 21. minuti zatresao mrežu Rakowa, Poljud je eksplodirao. Hajdukov napadač ove je sezone već stigao do pet europskih pogodaka, čime je napravio nešto što je u splitskom klubu posljednji put uspjelo Zlatku Vujoviću.

Šego se tako upisao u Hajdukovu povijest. Vujović je pet golova zabio u europskoj sezoni 1985./86., dok je prije njega taj učinak dvije godine zaredom ostvarivao Slaviša Žungul.

"Nemamo se čega bojati. Idemo u Poljsku pokazati karakter", poručio je Šego nakon utakmice, svjestan da Hajduka čeka težak uzvrat.

Zanimljivo, nakon izlaska iz igre Šego je kapetansku traku predao Marku Livaji. Hajdukov kapetan u pet sezona od povratka u klub ima samo jedan europski pogodak, dok su Dario Melnjak i novopridošli Dalisson ovog ljeta zabili po dva.

Marko LivajaHajduk SplitMichele Šego
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