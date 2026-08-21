Danas pada odluka o gospićkom otpadu: Hoće li Sabor prihvatiti Milanovićeve zahtjeve?

Izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš, počela je u četvrtak.

Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je rasprava u kojoj je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova.

Sabor s radom nastavlja u petak u 9.30 sati iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a glasovanje je predviđeno u 10.30 sati

Pratite tijek događaja:

Ovo su zahtjevi Milanovića

8.45 - Predsjednik Zoran Milanović je predložio četiri zaključka. Njima traži da se odmah započne s postupkom trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću te na stalni nadzor onečišćenja, da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama te da imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.

Traži također od Državnog inspektorata da odmah započne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način.

Da bi zaključci bili usvojeni, potrebna je podrška većine od 76 zastupnika.

Ranije su Odbor za zaštitu prirode i okoliša te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav odbili sva četiri prijedloga zaključaka predsjednika Republike.

Završena maratonska sjednica prvog dana

8.00 - Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je saborska rasprava u kojoj je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova.

U raspravi izvanredne saborske sjednice Sandra Benčić (Možemo) rekla je kako je jasno da HDZ neće prihvatiti brzu sanaciju opasnog otpada u Gospiću i da je na njemu odgovornost što se otpad nekažnjeno dovozio i odlagao. Kreiran je sustav koji je omogućio kriminalu da procvate, ustvrdila je. Govoreći o bankovnim jamstvima tvrtki koje su to činile, rekla je kako u najboljem slučaju pokrivaju tek trećinu potrebnih sredstava za uklanjanje otpada, ali ne i cjelokupnu sanaciju.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da HDZ-ova vlada čini sve da se problem što prije riješi te da oni koji pretjeruju ne pridonose njegovu rješavanju te ih pozvala da "ne straše narod". "Tlo i voda nisu otrovani, ali trebaju biti monitorirani", istaknula je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Odgovarajući na oporbene optužbe, rekla je da se Vlada bori za sustav u kojem nema nedodirljivih i u kojem nitko neće biti pošteđen odgovornosti ako je učinio nešto nezakonito. Odbacila je oporbene tvrdnje kako je HDZ-u "korupcija u krvi", nakon što ju je Sanja Radolović (SDP) podsjetila da je HDZ pravomoćno osuđen za koruptivne radnje.

Zvonimir Troskot (Most) založio se za proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja i trenutačno proglašenje zabrane uvoza otpada u Republiku Hrvatsku.

Govoreći o radu hrvatskih institucija, Ivana Kekin (Možemo) ustvrdila je kako se na njihovo čelo postavljaju oni koji "slijepo slušaju" one iznad sebe i ne propituju stvari. Zato je i moguće da je u zemlju ušlo 37.000 tona opasnog otpada, jer je kreiran takav sustav. "Uništavate sveto hrvatsko tlo u koje se toliko kunete", poručila je Kekin vladajućima.

Po riječima Arsena Bauka (SDP), u slučaju odlaganja opasnog otpada na gospićkom području je "velika količina zakopane odgovornosti", pri čemu smatra kako sav otpad treba biti saniran, a rezultati sanacije javno objavljeni.

Mirela Ahmetović (SDP) ustvrdila je da vladajuća većina izbjegava prihvatiti prijedloge zaključaka predsjednika Republike vezane uz sazivanje izvanredne saborske sjednice te da ministri tvrde kako se to već čini. Njezina stranačka kolegica Ivana Marković ocijenila je da je sustav zakazao i kontinuirano omogućuje da se takve stvari događaju.