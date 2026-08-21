Majka želi nasljedstvo Hayden Panettiere, a prijateljica šokirala porukama o njihovom odnosu

Smrt američke glumice Hayden Panettiere (37) idalje ostavlja mnoga otvorena pitanja, a jedno od njih je pitanje o nasljedstvu. Za sada nije potvrđeno da je Hayden ostavila oporuku ili odredila kako će se njezina imovina rasporediti. Pravna stručnjakinja koju je konzultirao People objasnila je da bi, ako oporuka ili trust ne postoje, prema kalifornijskim pravilima nasljeđivanja njezina imovina u pravilu pripala njezinom jedinom djetetu, Kayi Evdokiji Kličko (11), koju je dobila s bivšim partnerom Vladimirom Kličkom.

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Problem oko nasljedstva proizlazi iz toga što je Kaya maloljetna. Ona živi u Europi sa svojim ocem Vladimirom Kličkom, a zbog njezine dobi novcem i ostalom imovinom ne može sama raspolagati. U nasljedstvo ne ulazi nužno samo novac koji je Hayden imala u trenutku smrti. Tu bi se mogli ubrojiti i budući prihodi od njezinih televizijskih i filmskih projekata, uključujući moguće reziduale od serija 'Heroes' i 'Nashville', kao i prihodi povezani s filmskim projektima i drugim pravima.

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Posebnu pažnju privukle su tvrdnje da se u cijelu priču pokušava uključiti Haydenina majka Lesley Vogel (70). Portal Naughty But Nice objavio je da izvori tvrde kako Vogel pokušava preuzeti kontrolu nad nasljedstvom svoje pokojne kćeri te da zasad nije pronađena Haydenina oporuka. Budući da je Kaya maloljetna, odrasla osoba morala bi upravljati njezinim nasljedstvom kroz postupak pod nadzorom suda. Poznato je da je Vogel svojedobno upravljala karijerom svoje kćeri dok je Hayden bila dijete, pa je moguće da bi ponovno dobila tu ulogu. 'Lesley se ponovno pozicionira kako bi preuzela kontrolu. Kaya je nasljednica, ali ima samo 11 godina. Netko mora upravljati svime, a ta bi osoba mogla imati ogroman utjecaj na Haydeninu ostavštinu', rekao je izvor.

Nove tvrdnje o odnosu majke i kćeri

Dok se istovremeno postavljaju pitanja o tome tko će upravljati ostavštinom Hayden Panettiere, u javnost su dospjeli i novi detalji o njezinu složenom odnosu s majkom Lesley. Glumičina bliska prijateljica Ruby Rose (40) objavila je poruke za koje tvrdi da ih je Hayden slala prije smrti, a njihov sadržaj ponovno je otvorio pitanje odnosa Hayden i Lesley.

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Rose je na društvenim mrežama podijelila nekoliko snimki zaslona poruka na kojima osoba spremljena kao Hayden opisivala bolan odnos s majkom i njezino ponašanje. "Jučer sam plakala zbog njezine okrutnosti, misleći: Bože, imam 36 godina, a ona mi i dalje može nanijeti ovakvu bol" jedna je od poruka koja je objavljena. Rose je pritom poručila da ima još mnogo toga što želi reći o Hayden, ali da želi pričekati prije nego što iznese sve informacije. Posebno je spomenula Haydeninu kćer Kayu, poručivši da želi biti sigurna da će priču ispričati na pravi način zbog nje.

Objava je uslijedila nakon što je Lesley Vogel javno govorila o smrti svoje kćeri i njezinu životu. U razgovoru za NBC News majka je, između ostalog, rekla da je Hayden "izgubila svoj put", dok je odgovornost za njezine probleme povezivala i s Brianom Hickersonom, njezinim bivšim partnerom. Vogel je kasnije dodatno objasnila da njihov narušen odnos nije bio posljedica nedostatka ljubavi prema kćeri.

Hayden je o odnosu s majkom već ranije javno govorila. U svibnju ove godine, u podcastu "On Purpose with Jay Shetty", otkrila je da je s 19 godina odlučila prekinuti profesionalni odnos s majkom jer je željela da joj Lesley bude majka, a ne poslovna suradnica. Njihov odnos dodatno je opisan u Haydeninim memoarima "This Is Me: A Reckoning", u kojima je glumica govorila o odrastanju pod velikim pritiskom, vlastitim problemima i složenom odnosu s majkom koja je godinama sudjelovala u upravljanju njezinom karijerom.