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SLOMILA REBRA /

Slavna glumica hitno prevezena u bolnicu nakon pada u bazen: Objavljena i šokantna snimka pada

Slavna glumica hitno prevezena u bolnicu nakon pada u bazen: Objavljena i šokantna snimka pada
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Foto: GB1/Backgrid UK/Profimedia

Prilikom pada snažno je udarila prsima o rub bazena te zadobila prijelom dva rebra. Nakon nezgode ostala je u vodi držeći se za prsa, vidno u bolovima

30.6.2026.
10:26
Hot.hr
GB1/Backgrid UK/Profimedia
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Australska glumica Ruby Rose (40) završila je u bolnici nakon nesreće u vlastitom dvorištu, pri čemu je slomila dva rebra.

Zvijezda serije Orange Is the New Black podijelila je na društvenim mrežama snimku nezgode koja se dogodila dok je pokušavala poprskati dio vrta iznad bazena. U videu se vidi kako nosi crijevo i oprezno hoda uz rub bazena, no u jednom trenutku gubi ravnotežu i pada u vodu.

Slavna glumica hitno prevezena u bolnicu nakon pada u bazen: Objavljena i šokantna snimka pada
Foto: Instagram Story

'Počivala u miru moja rebra'

Prilikom pada snažno je udarila prsima o rub bazena te zadobila prijelom dva rebra. Nakon nezgode ostala je u vodi držeći se za prsa, vidno u bolovima.

Unatoč ozljedi, Ruby Rose nije izgubila smisao za humor. Uz objavljenu snimku našalila se na račun popularne društvene igre Monopoly.

"Počivala u miru moja rebra i ostatak mog ljeta. Slomljena su, više njih. Ravno u bolnicu, nisam prošla Start niti pokupila 200 dolara", napisala je glumica uz emotikon koji plače od smijeha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ruby Rose (@rubyrose)

Nesvakidašnji incident

Na platformi Threads dodatno je opisala kako se sve dogodilo.

"Jednog trenutka sam ovdje i razgovaram s vama, a već sljedećeg sam u bolnici s dva slomljena rebra. Kakav ponedjeljak", poručila je Rose.

Njezina objava brzo je privukla pažnju obožavatelja, koji su joj u komentarima poželjeli brz oporavak i izrazili iznenađenje zbog nesvakidašnjeg incidenta.

Ruby RoseNezgoda
komentara
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