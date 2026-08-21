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'ŠOK, DRHTAVICA, LUPANJE SRCA' /

Sretnica iz Bjelovara osvojila 80 tisuća eura na Eurojackpotu: Triput sam trepnula da povjerujem

Sretnica iz Bjelovara osvojila 80 tisuća eura na Eurojackpotu: Triput sam trepnula da povjerujem
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Foto: Hrvatska lutrija

'Osjetila sam pravi šok – drhtavicu, ubrzano lupanje srca, sve odjednom', prisjeća se dobitnic

21.8.2026.
9:37
Dunja Stanković
Hrvatska lutrija
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Sretnica iz Bjelovara osvojila je 80.162 eura na Eurojackpotu i tri puta je, kaže, morala trepnuti prije nego što je povjerovala da stvarno vidi svoj dobitak, izvijestila je Hrvatska lutrija u petak. 

Dobitni listić uplatila je na prodajnom mjestu na adresi Vlahe Paljetka 4 u Bjelovaru, gdje su je djelatnice, kao i obično, isplatile uz "sretno". Ovoga puta su se te riječi pokazale posebno prikladnim. 

Dobitnica zna zaigrati Eurojackpot ili neku drugu igru dva do tri puta tjedna i uplati tamo gdje joj se ukaže prilika. Brojeve bira nasumično, a među njima se ponekad nađu i datumi rođenja njoj dragih osoba. Ovaj put je na jednom od uobičajenih listića odigrala dobitnu kombinaciju: "Osjetila sam pravi šok – drhtavicu, ubrzano lupanje srca, sve odjednom“, prisjeća se dobitnica.

Kako će iskoristiti dobitak?

Ovo joj nije prvi dobitak. Još je 2022. ostvarila dobitak 4+1, a novi dobitak 5, podijelila je samo s najbližima koji su, priznaje, bili jednako sretni kao i ona. 

Još nije sigurna kako će iskoristiti malo više od 80 tisuća eura, no razmišlja o ulaganju u nešto što će joj dugoročno koristiti. 

Veliki dobitak ipak nije promijenio njezine navike – i dalje planira igrati kao i dosad.

A drugima poručuje: "Vjerujte u sebe. Treba pokušati, jer ako ne pokušate, ne možete ni osvojiti". 

EurojackpotNovacDobitak
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