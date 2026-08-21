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Barbara Đinović i suprug Filip postali roditelji: Stigla im djevojčica Luna

Barbara Đinović i suprug Filip postali roditelji: Stigla im djevojčica Luna
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Barbara je tijekom trudnoće otkrila da ona i Filip nisu željeli unaprijed saznati spol bebe.

21.8.2026.
7:56
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Olimpijka i splitska džudašica Barbara Đinović (31) i njezin suprug Filip Đinović (30) postali su roditelji. Kako doznaje Story, Barbara je sinoć rodila djevojčicu kojoj su sretni roditelji nadjenuli ime Luna.

Za Barbaru je tako stiglo jedno od najposebnijih životnih poglavlja. Nakon mjeseci iščekivanja, ona i suprug napokon su upoznali svoju djevojčicu, a ime su odabrali još prije njezina rođenja.

Naime, Barbara je tijekom trudnoće otkrila da ona i Filip nisu željeli unaprijed saznati spol bebe. Ipak, jedno su znali – ime. Ako na svijet stigne djevojčica, odlučili su da će se zvati Luna, a u slučaju dječaka ime bi bilo Luka.

Buduća mama tijekom trudnoće otvoreno je govorila i o pripremama za roditeljstvo. Priznala je kako nije osjećala poseban strah zbog nove životne uloge, a veliku podršku pružali su joj obitelj i prijateljice koje su također prolazile kroz trudnoću.

Sada su mjeseci iščekivanja iza njih, a Barbara i Filip započeli su novo poglavlje života – ono roditeljsko, uz svoju malu Lunu.

Barbara MatićFilip đinovićRođenje Djeteta
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