Split zabranjuje alkohol nakon 21 sat, Blanša bez dlake na jeziku: 'Ovo nije rješenje'

Grad Split službeno je ograničio prodaju alkoholnih pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima tijekom ljetnih mjeseci. Prema odluci objavljenoj u "Službenom glasniku Grada Splita", alkohol će se od 1. lipnja do 15. rujna na cijelom području grada smjeti prodavati isključivo od 6 do 21 sat, prenosi Dalmacija Danas.

Odluka se odnosi na prodavaonice, kioske, štandove i klupe, tržnice, prodaju na sajmovima i manifestacijama, automate, pokretnu prodaju te druge oblike prodaje izvan prodavaonica. Pritom nije važno je li prodaja alkohola osnovna djelatnost pojedinog objekta ili samo sporedni dio poslovanja.

Odluka je donesena još 29. srpnja, ali stupa na snagu osmog dana od dana objave. U obrazloženju odluke navodi se kako se ograničenje uvodi radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša. Posebno se želi smanjiti negativne posljedice konzumacije alkohola tijekom večernjih i noćnih sati, uključujući narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke i onečišćenje javnih površina. Odluka je donesena i zbog potrebe zaštite prostora jezgre Splita.

Turisti čupali šahtove i napali zaštitara

O problemima vulgarnih i pijanih turista pisali smo više puta, a posljednji incident bio je onaj koji je snimila Splićanka Blanša Čolak. Ona nam je tada ustupila snimku, ali i ispričala s čime žive domaći ljudi tijekom, ne samo ljetnih mjeseci, već od svibnja do studenog.

Dana kada je nastala snimka, 31. srpnja, strani turisti su se derali, čupali šahtove, a stradao je i jedan zaštitar. U jednom trenutku nasrnuli su na zaštitara, koji je završio s ozljedama. Policajci su izašli na intervenciju te su nad muškarcima uporabili sredstva prisile te uhitili pet državljana Italije i jednog državljanina Belgije. Svi su privedeni, a kod dvojice je privedena i droga.

"Tuda prolaze ove pijane ture. To je strašno i katastrofa. Zaštitari rade svoj posao perfektno, ali nažalost, nemaju većih ovlasti. Od ovog ljeta turisti su postali toliko bahati, vrijeđaju, omalovažavaju i stanare i zaštitare", ispričala je i dodala:

Papar turisti bauljaju s alkoholom

"Ovi naši papar turisti. Ja ih tako zovem jer nemaju ni za papar, bauljaju po ulicama s alkoholom koji su ranije negdje kupili. Skupo im je platiti upad u restorane i diskoteke. Idu po jeftinim mjestima gdje se nudi jeftini alkohol. I onda cijelu noć piju po gradu. Vi viđate jedne te iste ljude u sat vremena. Jedna te ista grupa prođe po pet šest puta. Znači, oni su konstantno na ulici. Prolaze mrtvi pijani po gradu", dodala je tada. Hoće li ova zabrana pomoći Splićanima, hoće li se ovom zabranom riješiti problem ili će se oni samo prilagoditi novom stanju, pitali smo Blanšu.

"Pozdravljam svaku inicijativu, ali dok god rade ovi objekti u centru grada, dok god nama dolaze ovi alkoholni turisti, ništa ne znači što ne radi dućan, ako se on opija po ovim šupama u gradu", kaže Blanša pa dodaje da je prije neki dan vidjela turisticu kako vadi "unučiće" iz torbe.

"A šta je nama ženama natrpat 50 unučića u boršu. Ima cijelu noć šta piti. Ljudi su snalažljivi kad im treba", dodaje Blanša. Nije ovo rješenje, smatra. Dok se ne maknu lokali i diskoteke iz centra - tu nema pomoći. Svjesna je ona da su vezani ugovorima i da se ne može tek tako to riješiti, ali trebalo bi na nivou države zaštiti gradove i da sve što radi u gradu, ne smije raditi dulje od ponoći. Nekada to nije bilo tako. Sve diskoteke su bile van grada. Tada su noći bile mirne.

Kazne do 40 tisuća eura

"Ovi naši papar turisti idu od objekta do objekta, ali kad treba platiti upad po 20 ili 30 eura, gospodi je to skupo pa oni landraju po gradu", dodala je Blanša.

Kada odluka stupi na snagu nadzor će provoditi Državni inspektorat, kao i druga nadležna tijela u okviru svojih ovlasti. Za one koji se ograničenja ne budu pridržavali predviđene su visoke kazne. Pravna osoba može biti kažnjena iznosom od 5000 do 39.810 eura, dok odgovornoj osobi u pravnoj osobi prijeti kazna od 2000 do 6630 eura.

Fizičkoj osobi obrtniku, kao i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, za isti prekršaj prijeti kazna od 5000 do 13.270 eura, dok je za fizičke osobe propisana kazna od 2000 do 6630 eura.