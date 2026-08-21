Petry za RTL Danas o snimkama iz gospićkog puba: 'Nisam nikome naudio niti učinio nešto loše'

HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry komentirao je za RTL Danas fotografije nastale u srijedu navečer u pubu u središtu Gospića, samo nekoliko sati prije izvanredne sjednice Hrvatskog sabora o problemu opasnog otpada u Lici.

Na fotografijama je Petry u društvu mlađe crnokose žene, koja je javnosti poznata i iz incidenta u Novalji u travnju ove godine.

Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom još neotvorenom restoranu. Prema tada objavljenim informacijama, žena je bila teško alkoholizirana, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

Incident se dogodio večer prije otvorenja nove policijske postaje u Novalji, na kojem je župan trebao sudjelovati. Petry se nakon svega javno ispričao građanima i poručio da će svojim radom opravdati povjerenje birača.

Petry: 'Postupit ću kako stranka odluči'

Nove fotografije, međutim, ne prikazuju novi incident, već potvrđuju da su Petry i žena iz novaljskog slučaja i dalje u bliskom kontaktu.

Upitan za njihov odnos i fotografije nastale uoči sjednice Sabora, Petry je za RTL Danas poručio da u njihovom druženju nema ničeg spornog.

"Nemam potrebe ići pred kamere i komentirati išta za što me se sada proziva jer danas u fokusu treba biti saborska rasprava o otpadu u Lici. A ne sporedne i privatne stvari. Nisam nikome naudio niti učinio nešto loše, ali kao i uvijek na raspolaganju sam stranci i postupit ću kako stranka odluči. Osobno smatram da u zemlji postoje puno veći problemi od nekog rođendanskog poljupca i slavlja", komentirao je Petry između ostalog i nagađanja o mogućoj ostavci u HDZ-u i na mjestu župana.