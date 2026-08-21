Još u školi osjećala je da je to ljubav: Nakon 30 godina i borbe s bolešću napokon zajedno

Neke ljubavi trebaju vrijeme da sazru, a neke čak i nekoliko desetljeća. Faye Louise (41) i Steven Shorey (41) zaljubili su se još kao tinejdžeri, ali umjesto spojeva, uzeli su lijepu dugu pauzu – nisu se vidjeli 30 godina. Danas oboje znaju da se snažne emocije jednostavno ne mogu potisnuti.

"Uvijek sam osjećala da je Steven moja srodna duša. Od trenutka kad smo se upoznali 1996., znala sam da je to osoba s kojom želim dijeliti život," prisjeća se Faye, koja živi u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Par se upoznao u školi Abbey High School u Redditchu. Faye se još uvijek sjeća njihovog prvog susreta. Steven je tada pao sa stolice dok se pokazivao pred školskim kolegama. "Kao da je bilo jučer i još se smijemo tome," kaže.

U školi su bili nerazdvojni, a nastavnici su ponekad poludjeli zbog njih. Faye i Steven dobili su nadimak "strašni dvojac" i dobivali su kazne, primjerice, zbog vodenih bitki na igralištu.

Foto: Profimedia

Put do zajedničkog života nije bio lak

Ipak, između njih je bilo nešto više. Ali tada su bili mladi i nitko nije imao hrabrosti napraviti sljedeći korak.

Njihova veza nije nestala, a Fayeina majka Gillian čak je predvidjela da će završiti zajedno. "Uvijek mi je govorila da ćemo jednog dana biti zajedno. Preminula je 2021. od raka debelog crijeva, ali bila je u pravu," kaže Faye s tužnim osmijehom.

Foto: Profimedia

Put do zajedničkog života nije bio lak. Kao odrasla, Faye se preselila u London zbog karijere manekenke i izgubila kontakt sa Stevenom. Kad su se kasnije ponovno našli, oboje su već živjeli svoje živote.

'Bilo je kao da se nikada nismo rastali'

Onda je došao veliki udarac – 2023. godine Faye je dijagnosticiran rijedak oblik raka, zbog kojeg je prošla zahtjevno liječenje i uklanjanje osam organa.

Nakon ozdravljenja, Steven joj se javio. "Pitao je kako sam i ispričao se za sve što se između nas prije dogodilo," opisuje Faye.

Kad su se konačno sreli u listopadu 2025., shvatili su da stara iskra nije nestala, već je planula još jačim plamenom. "Bilo je kao da se nikada nismo rastali. Samo smo nastavili tamo gdje smo stali," kaže zaljubljena Faye.

U veljači 2026. vratila se u Redditch kako bi konačno započeli zajednički život sa Stevenom. "Preživjela sam rak i pronašla ljubav svog života. Vratio se po mene", emotivno dodaje.

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