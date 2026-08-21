Najveća nogometna prevara? Predstavljao se kao Weahov rođak i završio u Premier ligi

Uoči starta nove sezone Premier lige, engleski mediji prisjetili su se nevjerojatne priče o možda i najgorem napadaču u povijesti elitnog razreda engleskog nogometa Senegalcu Ali Diji.

Senegalac, koji je u četvrtak proslavio 61. rođendan, osmislio je nogometnu prijevaru stoljeća.

Njegova karijera započela je u nižim francuskim ligama. Nakon nekoliko sezone došao je na ideju pretvarati se da je rođak osvajača Zlatne lopte Georgea Weaha. Bez interneta bilo je gotovo nemoguće provjeriti informacije, pa su stigli i prvi ugovori, a 1995. je promijenio čak tri momčadi - iz finskog FinnPA-e je preselio u PK-35, pa u njemački klub Lubeck. Te sezone je upisao samo 10 nastupa i postigao jedan gol.

Ubrzo je promijenio strategiju. Njegov prijatelj je zvao klubove Premier lige kako bi im ponudio usluge svog "izuzetno talentiranog" rođaka, koji se hvalio prošlošću s PSG-om i nastupima u senegalskoj reprezentaciji.

Tadašnji menadžer West Hama Harry Redknapp osjetio je prijevaru, dok je menadžer Southamptona Graeme Souness imao drugačiju ideju, nudeći mu jednomjesečni ugovor. Prije potpisivanja, menadžer ga je htio isprobati u prijateljskoj utakmici, ali utakmica je otkazana zbog kiše, a ugovor je potpisan bez i minute probe.

"Igrao je s Georgeom Weahom u Paris Saint Germainu i igrao je u drugoj ligi u Njemačkoj," objasnio je Souness.

Na treningu je odmah bilo jasno da nešto nije u redu, Dia se nije mogao nositi sa suigračima. Imao je očite tehničke nedostatke i jedva je mogao sudjelovati u osnovnim vježbama sa svojim suigračima. Međutim, sreća ga je i dalje pratila.

Zbog brojnih ozljeda u sastavu našao se na popisu igrača za utakmicu protiv Leeds Uniteda. Kako se u 32. minuti utakmice ozlijedio i Matt Le Tissier, Dia je dobio priliku. Njegov nastup su obilježile brojne pogreške i nespretni potezi, pa ga je bijesni Souness izvadio iz igre u 85. minuti. Sljedećeg dana je klub raskinuo ugovor.

"U momčadi smo mislili da je pobijedio na natjecanju kako bi igro s nama. Izgledao je kao Bambi na ledu, bilo je neugodno gledati. Gotovo je moja krivnja, ozlijedio sam se kako bih uveo najgoreg igrača u povijesti Premier lige," godinama kasnije prisjetio se Le Tissier.

Ukupno je njegova "avantura" u Premier ligi trajala samo 53 minute, ali bilo je dovoljno da uđe u legendu. Iz Southamptona je preselio u petoligaša Gateshead gdje se zadržao jednu sezonu i zaključio karijeru. Igrao je u 12 klubova upisavši ukupno tek 30 nastupa, ali dovoljno da tog amaterskog igrača učini besmrtnim.

"Prikazivali su me kao prevaranta i lošeg igrača, ali nisam ni jedno ni drugo. Očito sam razočaran što nisam uspio u Premiershipu, ali vjerujem u svoje sposobnosti i moja jedina briga sada je Gateshead. Moj ugovor je samo do kraja sezone," kazao je za Gateshead Post.

Nakon povlačenja iz nogometa diplomirao je na Newcastle Business School na Sveučilištu Northumbria, a zatim je stekao magisterij poslovne administracije na Državnom sveučilištu San Francisco. Preselio se u Dohu gdje navodno i danas živi. U nogometnom svijetu više nitko nije čuo za njega, ali njegovo ime i prezime je i dalje na vrhu liste 50 najgorih engleskih nogometaša svih vremena The Timesa.