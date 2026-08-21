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NOGOMETNI ZLOČIN /

Ubojstvo u seriji 'IQ 160' Marinu i Tomislava vodi u mračni svijet navijačkog nasilja

Ubojstvo u seriji 'IQ 160' Marinu i Tomislava vodi u mračni svijet navijačkog nasilja
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Foto: voyo

Nova epizoda popularne domaće serije 'IQ 160', dostupne na VOYO platformi, donosi napet slučaj koji testira granice genijalnog uma Marine Kapov

21.8.2026.
12:00
Hot.hr
voyo
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Ubojstvo Jurice Vinkovića (Sven Gorjanec) naizgled je povezano s nogometnim sukobima, no istraga ubrzo otkriva složenu mrežu skrivenih odnosa.

Slučaj koji seže dublje od stadiona

Iako prvi tragovi upućuju na obračun unutar navijačkih skupina, inspektor Tomislav Ramljak (Luka Peroš) i njegova nekonvencionalna suradnica Marina (Dajana Čuljak) brzo shvaćaju da je priča daleko kompleksnija. Analizirajući dokaze pronađene u svlačionici i snimke ključnih trenutaka, detektivski dvojac polako razotkriva da pozadina zločina nije samo rivalstvo na tribinama. Iskazi osoba bliskih žrtvi otvaraju vrata u svijet tajni, ljubomore i izdaje, gdje je nogomet bio tek paravan za puno dublje sukobe. Svaki novi detalj istragu odvlači od početne pretpostavke i vodi je prema potpuno neočekivanom raspletu.

Ubojstvo u seriji 'IQ 160' Marinu i Tomislava vodi u mračni svijet navijačkog nasilja
Foto: voyo

Genijalan um u policijskoj postaji

Serija, koja je ujedno i prvi ikad hrvatski Voyo Original, temelji se na jedinstvenoj premisi: Marina Kapov, čistačica i samohrana majka troje djece, posjeduje kvocijent inteligencije 160. Njezina sposobnost da uoči detalje koje profesionalni istražitelji previde postaje ključna za rješavanje najzamršenijih slučajeva. Kombinacija njezine briljantnosti i životne snalažljivosti, suprotstavljena Ramljakovu metodičnom pristupu, čini srž dinamike koja osvaja gledatelje. Dok balansira obiteljski kaos, Marina svojim jedinstvenim uvidima rasvjetljava mračne kutke ljudske psihe.

Epizoda o ubojstvu Jurice Vinkovića još jednom dokazuje zašto je 'IQ 160' postao regionalni hit. Priča o navijačkom nasilju samo je početak, a rješenje slučaja krije se u neočekivanim vezama. Marina će morati upotrijebiti svu svoju inteligenciju kako bi složila mozaik istine, potvrđujući da se najopasnije igre ne odvijaju na terenu, već u ljudskim odnosima. Nove epizode petkom samo na Voyo.

VoyoIq 160Nova Serija
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