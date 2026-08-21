Ubojstvo u seriji 'IQ 160' Marinu i Tomislava vodi u mračni svijet navijačkog nasilja
Nova epizoda popularne domaće serije 'IQ 160', dostupne na VOYO platformi, donosi napet slučaj koji testira granice genijalnog uma Marine Kapov
Ubojstvo Jurice Vinkovića (Sven Gorjanec) naizgled je povezano s nogometnim sukobima, no istraga ubrzo otkriva složenu mrežu skrivenih odnosa.
Slučaj koji seže dublje od stadiona
Iako prvi tragovi upućuju na obračun unutar navijačkih skupina, inspektor Tomislav Ramljak (Luka Peroš) i njegova nekonvencionalna suradnica Marina (Dajana Čuljak) brzo shvaćaju da je priča daleko kompleksnija. Analizirajući dokaze pronađene u svlačionici i snimke ključnih trenutaka, detektivski dvojac polako razotkriva da pozadina zločina nije samo rivalstvo na tribinama. Iskazi osoba bliskih žrtvi otvaraju vrata u svijet tajni, ljubomore i izdaje, gdje je nogomet bio tek paravan za puno dublje sukobe. Svaki novi detalj istragu odvlači od početne pretpostavke i vodi je prema potpuno neočekivanom raspletu.
Genijalan um u policijskoj postaji
Serija, koja je ujedno i prvi ikad hrvatski Voyo Original, temelji se na jedinstvenoj premisi: Marina Kapov, čistačica i samohrana majka troje djece, posjeduje kvocijent inteligencije 160. Njezina sposobnost da uoči detalje koje profesionalni istražitelji previde postaje ključna za rješavanje najzamršenijih slučajeva. Kombinacija njezine briljantnosti i životne snalažljivosti, suprotstavljena Ramljakovu metodičnom pristupu, čini srž dinamike koja osvaja gledatelje. Dok balansira obiteljski kaos, Marina svojim jedinstvenim uvidima rasvjetljava mračne kutke ljudske psihe.
Epizoda o ubojstvu Jurice Vinkovića još jednom dokazuje zašto je 'IQ 160' postao regionalni hit. Priča o navijačkom nasilju samo je početak, a rješenje slučaja krije se u neočekivanim vezama. Marina će morati upotrijebiti svu svoju inteligenciju kako bi složila mozaik istine, potvrđujući da se najopasnije igre ne odvijaju na terenu, već u ljudskim odnosima. Nove epizode petkom samo na Voyo.