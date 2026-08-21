Danas kreće DFB-Pokal! Hansa Rostock i VfB Stuttgart uživo na platformi Voyo!

Voyo novu sezonu DFB-Pokala otvara susretom trećeligaša Hanse Rostocka i VfB Stuttgarta prijenosom od 20:45. Na Ostseestadionu u Rostocku domaća Hansa ugošćuje višestrukog osvajača kupa i prošlosezonskog finalista.

Ova dva kluba imaju bogatu tradiciju međusobnih dvoboja koja datira još od 1991. godine. Do sada su odigrali ukupno 30 službenih utakmica u svim natjecanjima, od kojih Stuttgart ima 13 pobjeda, Hansa osam, a devet je neodlučenih ishoda. U samom Kupu, međutim, prednost je na strani domaćina: susreli su se šest puta, svih šest puta u Rostocku, a Hansa vodi 4:2.

Kada je riječ o klupskim uspjesima u Kupu, VfB Stuttgart je jedan od najtrofejnijih njemačkih klubova s četiri osvojena pehara iz 1954., 1958., 1997. i 2025., a u prošloj sezoni stigli su do samog finala u kojem ih je Bayern München svladao s 3:0. S druge strane, najveći doseg Hanse Rostocka ostaje plasman u polufinale ostvaren u sezoni 1999./2000. kada je na tom putu u četvrtfinalu izbacio upravo Stuttgart.

Osim utakmice iz Rostocka, na platformi Voyo emitirat će se još tri dvoboja prvog kola; u ponedjeljak, 24. kolovoza od 18:00 igraju Würzburger Kickers i 1. FC Köln. Zbog preklapanja s utakmicom njemačkog Superkupa, nastupi aktualnih sudionika Superkupa pomaknuti su na početak rujna. Tako će u utorak, 1. rujna od 20:45 HEBC Hamburg ugostiti Borussiju Dortmund, a u srijedu, 2. rujna u istom terminu VfL Osnabrück dočekuje Bayern München.

Vrhunski nogomet njemačkog kupa gledamo uživo na platformi Voyo od petka, 21. kolovoza od 20:45.