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EUFORIJA U DALMACIJI /

Pogledajte povratak igrača Hajduka u Split, Livaja odmah pohrlio simpatizerima

Hajduk se vratio u Split nakon što je u uzvratnoj playoff utakmici Konferencijske lige s 3-2, nakon dramatičnog produžetka, pobijedio poljski Rakow u Poljskoj. Splitski Bili su u 14.26 sletjeli na splitski aerodrom. Dočekalo ih je 50-ak znatiželjnika koji su se htjeli fotografirati s igračima i skupiti potpise. Naravno, posebno se zaustavljalo Marka Livaju. On je malo zapeo i kad su svi prošli on je još ostao na fotografiranju s navijačima koji traže potpis i sliku s "Ćaćom". 

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28.8.2026.
15:24
Silvijo Maksan
Marko LivajaHajduk
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