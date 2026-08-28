Pogledajte povratak igrača Hajduka u Split, Livaja odmah pohrlio simpatizerima

EUFORIJA U DALMACIJI /

Hajduk se vratio u Split nakon što je u uzvratnoj playoff utakmici Konferencijske lige s 3-2, nakon dramatičnog produžetka, pobijedio poljski Rakow u Poljskoj. Splitski Bili su u 14.26 sletjeli na splitski aerodrom. Dočekalo ih je 50-ak znatiželjnika koji su se htjeli fotografirati s igračima i skupiti potpise. Naravno, posebno se zaustavljalo Marka Livaju. On je malo zapeo i kad su svi prošli on je još ostao na fotografiranju s navijačima koji traže potpis i sliku s "Ćaćom".