Devet parova, tri države i samo jedan euro dnevno: 'Asia Express: Zmajeva ruta' kreće!

USKORO NA RTL-U /

Uskoro na platformu Voyo, a na TV od utorka, 8. rujna u 20:15 stiže 'Asia Express: Zmajeva ruta', novi RTL-ov avanturistički show u kojem će se devet parova upustiti u utrku kroz Kambodžu, Laos i Tajland, prelazeći pritom tisuće kilometara uz budžet od svega jednog eura dnevno.

Njihova ruta počinje u Siem Reapu, vodi kroz Laos, a završava u Bangoku, no do cilja neće biti lako stići. Natjecatelji će sami morati pronaći prijevoz, hranu i smještaj, oslanjajući se na vlastitu snalažljivost i pomoć ljudi koje susretnu putem. Bez uobičajenog komfora i sigurnosti, svaki će ih dan dočekati novi izazovi i nepredvidive situacije. U utrku kreću u parovima, a glad, umor, stres i pritisak testirat će ne samo njihovu izdržljivost nego i međusobne odnose. Za pobjedu neće biti dovoljna brzina – ključni će biti komunikacija, dobre odluke i sposobnost snalaženja kada planovi krenu po zlu.

Kroz avanturu će natjecatelje i gledatelje voditi Antonija Blaće i Ante Travizi, a 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi spoj egzotičnih destinacija, nepredvidivih izazova, emocija i brojnih iznenađenja.