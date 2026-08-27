Skandalozni naslovi srpskih medija nakon smrti ratnog zločinca: 'Navodni genocid'

'UBILI SU GA U HAAGU' /

Mladić je junak i srpski heroj, srpski general ubijen je u haškom pritvoru, a genocid za koji je osuđen je navodni. Tako o smrti Ratka Mladića danas pišu mediji u Srbiji. MOLIM?

Ubili su ga u haškom tribunalu, lišili ga liječenja i ubili. Generale pozdravi nam svoju nebesku vojsku. Đenerale nek je tvojoj majci hvala, ustaški mediji u delirijumu, sve su ovo skandalozni naslovi s Informera. Neljudi! Blokaderi slave smrt Ratka Mladića, piše alo rs. Kao i to da Republika Srpska pali svijeće za Mladića. Državna agencija Tanjug nije puno bolja od tabloida: Mladića opisuju kao patriota za Srbe, govore o navodnom genocidu. A odbijanje da ga se pusti na liječenje, tumače kao osudu na smrt. Da je to bilo nehumano, misli i Milorad Dodik, koji je Mladića opisao kao čovjeka koji je pokazivao ljudski i vojnički karakter.