Ovo je kao Liga prvaka, a ne Europska liga: 'Dinamo može do drugog kruga, jedno im ide u prilog'

Nogometaši zagrebačkog Dinama saznali su u petak protivnike u ligaškoj fazi Europske lige nakon ždrijeba održanog u Grimaldi Forumu u Monacu.

Plavi će na domaćem terenu ugostiti jake klubove Bayer Leverkusen, Anderlecht, Sturm i NEC, dok ih u gostima čekaju susreti protiv AZ Alkmaara, Rennesa, Sunderlanda i Hapoel Beer-Ševe.

Daniel Šarić, bivši igrač Dinama koji je za zagrebačke Plave igrao u periodu od 1995. do 2000. godine i odigrao 102 službene utakmice za Dinamo uz osam golova, za portal Net.hr komentira ždrijeb i suparnike Dinama u Europskoj ligi.

Daniel, suparnici kao da Dinamo igra Ligu prvaka, a ne Europsku ligu...

"Istina, dosta su jaki suparnici, zvučni klubovi, teške utakmice za Dinamo. No, Dinamo ima četiri utakmice u nizu kod kuće protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Sturma i NEC-a, tu vidim priliku za bodove. No, isto tako, Hapoel Beer-Ševa u gostima, ma ima tu prostora za bodove i drugi krug Europske lige. Ima tu momčadi s kojima Dinamo može igrati. Dinamo može sa svima i raspored isto Dinamu ide u prilog. Ne znam sad ovako napamet koliko će Dinamu biti potrebno bodova za prolazak u drugi krug. Dinamo može do drugog kruga, ima tu suparnika zrelih za uzimanje bodova", tvrdi Daniel Šarić.

Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Dinamo otvara natjecanje s AZ Alkmarom u gostima.

"Dinamo to može dobiti, Leverkusen ide nakon doma i to je dobro. Sve su to momčadi koje su dobre, ali i Dinamo je dobar. Hapoel Beer-Ševa igra u Budimpešti, ne igra doma. Sunderland je jak, s njima Dinamo igra u gostima. Neće biti Dinamu lako, ali treba se nadati. Ima Dinamo potencijala za drugi krug, može se nositi sa svima. Meni su Englezi u ovom trenutku najjači što se tiče lige, najmoćnija liga, Premier liga je najbogatija liga na svijetu. Ulažu ogromne novce i Sunderland je ozbiljna momčad. Naravno, Bayer Leverkusen je isto uz Sunderland favorit. Rennes dolazi iz Francuske. Ma, svi su kvalitetni. Čeka Dinamo težak posao i velike utakmice".

Nakon što nije izborio plasman u Ligu prvaka, Dinamo će europsku sezonu nastaviti u drugom po snazi UEFA-inu klupskom natjecanju. Zagrebački klub uoči ždrijeba nalazio se u drugoj jakosnoj skupini, dok su među nositeljima bili Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Marseille, AZ Alkmaar, Olympiakos i Real Sociedad.

Kao i u Ligi prvaka, raspored protivnika računalno je određen. Svaki klub dobio je po dva suparnika iz svake jakosne skupine, s time da protiv jednoga igra kod kuće, a protiv drugoga u gostima.

Klubovi iz iste zemlje nisu se mogli međusobno sastati, a svaka momčad može igrati protiv najviše dvaju predstavnika iste nogometne federacije. U ždrijebu je sudjelovao i bivši njemački nogometaš Sebastian Rode, osvajač Europske lige s Eintrachtom, njemačkog Kupa s Borussijom Dortmund te dvostruki prvak Njemačke s Bayernom.

Osam najbolje plasiranih klubova izravno će izboriti osminu finala. Momčadi koje završe između devetog i 24. mjesta igrat će dodatno doigravanje, dok će za ostale europska sezona biti završena.

Prvo kolo ligaške faze igrat će se 16. i 17. rujna, a posljednje je predviđeno za 28. siječnja 2027. Utakmice doigravanja za nokaut-fazu na rasporedu su 18. i 25. veljače. Osmina finala slijedi u ožujku, četvrtfinale tijekom prve polovice travnja, a polufinalni susreti krajem travnja i početkom svibnja.

Finale će se igrati 26. svibnja u Frankfurtu, na stadionu na kojem domaće utakmice igra bundesligaš Eintracht.

Dinamo je u Europskoj ligi nastupao i prošle sezone. Ligašku fazu završio je na 23. mjestu, nakon čega je u doigravanju ispao od Genka.

Naslov je osvojila Aston Villa, koja je u istanbulskom finalu svladala Freiburg rezultatom 3-0. Engleski klub ove će sezone igrati u Ligi prvaka, dok je Freiburg ponovno izborio nastup u Europskoj ligi.