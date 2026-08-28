Nova epizoda 'IQ 160' zaranja u mračnu prošlost veslačkog kluba

Ubojstvo Martina Mamića u lokalnom veslačkom klubu pokreće istragu koja Marinu Kapov, čistačicu iznimne inteligencije, i inspektora Tomislava Ramljaka suočava s duboko zakopanim tajnama i traumama koje izlaze na vidjelo.

Mreža laži i nepouzdanih sjećanja

Istraga naizgled mirnog sportskog okruženja brzo se pretvara u psihološki triler. Tragovi vode prema Goranu i Romani Spajić, ključnim figurama povezanim s klubom i samom žrtvom. No, dok Marina, čistačica s kvocijentom inteligencije 160, i disciplinirani inspektor Ramljak dublje ulaze u slučaj, otkrivaju da su sjećanja i svjedočenja osumnjičenih nepouzdana. Postavlja se pitanje: jesu li Spajićevi počinitelji ili pijuni u većoj igri manipulacije, gdje potisnute traume oblikuju sadašnjost?

Foto: voyo

Foto: voyo

Dok se klupko laži odmotava, postaje jasno da se rješenje ne krije samo u materijalnim dokazima, već u razumijevanju ljudske psihe i ožiljaka koje prošlost ostavlja. Napetost raste, a istina se skriva iza slojeva obmane i boli, tjerajući Marinu i Ramljaka do samih granica njihovih sposobnosti.

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