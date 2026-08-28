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Nova epizoda 'IQ 160' zaranja u mračnu prošlost veslačkog kluba

Nova epizoda 'IQ 160' zaranja u mračnu prošlost veslačkog kluba
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Foto: voyo

Nova epizoda serije 'IQ 160' na platformi Voyo donosi zamršen slučaj koji testira poznati detektivski dvojac.

28.8.2026.
15:32
Hot.hr
voyo
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Ubojstvo Martina Mamića u lokalnom veslačkom klubu pokreće istragu koja Marinu Kapov, čistačicu iznimne inteligencije, i inspektora Tomislava Ramljaka suočava s duboko zakopanim tajnama i traumama koje izlaze na vidjelo.

Mreža laži i nepouzdanih sjećanja

Istraga naizgled mirnog sportskog okruženja brzo se pretvara u psihološki triler. Tragovi vode prema Goranu i Romani Spajić, ključnim figurama povezanim s klubom i samom žrtvom. No, dok Marina, čistačica s kvocijentom inteligencije 160, i disciplinirani inspektor Ramljak dublje ulaze u slučaj, otkrivaju da su sjećanja i svjedočenja osumnjičenih nepouzdana. Postavlja se pitanje: jesu li Spajićevi počinitelji ili pijuni u većoj igri manipulacije, gdje potisnute traume oblikuju sadašnjost?

Nova epizoda 'IQ 160' zaranja u mračnu prošlost veslačkog kluba
Foto: voyo
Nova epizoda 'IQ 160' zaranja u mračnu prošlost veslačkog kluba
Foto: voyo

Dok se klupko laži odmotava, postaje jasno da se rješenje ne krije samo u materijalnim dokazima, već u razumijevanju ljudske psihe i ožiljaka koje prošlost ostavlja. Napetost raste, a istina se skriva iza slojeva obmane i boli, tjerajući Marinu i Ramljaka do samih granica njihovih sposobnosti.

Novu epizodu serije 'IQ160' gledaj odmah samo na Voyo.

VoyoIq 160Nova Serija
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