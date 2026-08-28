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NOĆNI POHOD /

Par (42) čak devet puta provalio u pet lokala u Dubravi: Krali novac, alkohol i kavu

Par (42) čak devet puta provalio u pet lokala u Dubravi: Krali novac, alkohol i kavu
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Foto: McPHOTO/BilderBox/imageBROKER/Profimedia/Ilustracija

Policija je nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavila posebno izvješće

28.8.2026.
16:37
Jaga Komazec
McPHOTO/BilderBox/imageBROKER/Profimedia/Ilustracija
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Muškarac (42) i žena (42) osumnjičeni su za ukupno devet provala u pet ugostiteljskih objekata na području zagrebačke Dubrave, a policija procjenjuje da su vlasnicima pričinili oko 6900 eura štete.

Policija sumnja da su od ožujka do lipnja ove godine u ranim jutarnjim satima provaljivali u lokale u Dankovečkoj, Lovrakovoj i Novoselskoj ulici te na Aleji Lipa. Iz objekata su odnosili novac, kavu, alkoholna pića i duhanske proizvode.

U dva slučaja ostali bez plijena

U jedan ugostiteljski objekt u Dankovečkoj ulici uspjeli su ući, ali nisu ništa ukrali. Kod druge provale na Aleji Lipa aktivirali su alarm pa su odustali i pobjegli.

Zagrebačka policija navodi da je protiv oboje i ranijih godina više puta postupala zbog istovrsnih kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavila posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave.

Pu ZagrebačkaDubravaProvalaUgostiteljski ObjektiLopovi
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