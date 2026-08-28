FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TREĆI ROĐENDAN /

Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt

Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
×
Foto: voyo

U samo tri godine platforma je postala dio svakodnevice gledatelja, a sada donosi i najveći projekt dosad - Love Island Adria

28.8.2026.
16:31
Hot.hr
voyo
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Najpoznatija domaća streaming platforma Voyo ovih dana ima veliki razlog za slavlje - puni tri godine! U tom je razdoblju od nove platforme koja je tek tražila svoje mjesto među gledateljima izrasla u jednu od najvažnijih i najpoznatijih streaming platformi u regiji, s više od 10 tisuća sati sadržaja, brojnim Voyo Original projektima i sve bogatijom domaćom produkcijom.

Od pokretanja 2023. godine Voyo je svoju ponudu neprestano širio. Uz licencirane naslove, gledateljima donosi dramske serije, reality sadržaj, dječje programe, sport i brojne prijenose uživo, ali posebno mjesto zauzimaju Voyo Original projekti i ulaganja u domaću produkciju. Voyo je u međuvremenu prerastao hrvatske i slovenske granice te je dostupan i gledateljima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Upravo je povezivanje cijele regije jedan od važnih koraka u razvoju platforme.

Ponuda je pritom prilagođena cijeloj obitelji. Tu su dramske serije, reality formati, sadržaj za najmlađe, ali i brojni sportski prijenosi. Voyo Original temelj je platforme, a u njega se ubrajaju veliki projekti poput serije "IQ 160" i nadolazećeg showa "Love Island Adria".

Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: RTL
Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Uz to, tu su i sportski i prijenosi uživo - poput FNC-a i prijenosa Formule 1 ali i velike regionalne produkcije poput "Senki nad Balkanom", "Južnog vetra", "Tajkuna" i "Tome"

Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: VOYO
Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dosad je najgledaniji projekt na platformi peta sezona "Gospodina Savršenog", a odmah iza nje nalazi se "Dosje Jarak", autorski projekt Andrije Jarka i Darija Todorovića. Veliku gledanost ostvario je i Voyo Original "IQ 160", čiju je prvu epizodu pratilo više od 30 tisuća gledatelja.

Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: RTL
Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: Voyo

No, nakon uspješne tri godine, pred platformom je i najveći izazov dosad. Uskoro stiže „Love Island Adria“, najveći Voyo Original projekt u 2026. godini i prvi originalni format koji okuplja natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Riječ je o projektu koji bi trebao dodatno povezati gledatelje diljem regije, a posebnost će biti i aplikacija putem koje će publika moći izravno utjecati na događaje u vili.

Osim toga, korisnike očekuju i veliki RTL-ovi projekti poput "Asia Expressa" i "Specijalista Zagreb", koji će na Voyu biti dostupni prije televizijskog prikazivanja i bez reklama.

Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: RTL
Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: RTL

Na svoje dolaze i najmlađi gledatelji. Voyo Kids donosi bogat izbor sadržaja za djecu, a profil nosi i oznaku „Odabrale mame“, kao dodatnu potvrdu pažljivo odabranog sadržaja.

Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt
Foto: voyo

S nikad više ekskluzivnog sadržaja - Voyo slavi svoje velike tri godine, a tim povodom i nagrađuje! Prvih stotinu korisnika koji ugovore Voyo godišnju pretplatu čeka i prigodni paket s Voyo poklonima!

VoyoVoyo SlaviRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike