Voyo slavi: Više od 10 tisuća sati sadržaja, a sada donosi veliki regionalni projekt

Najpoznatija domaća streaming platforma Voyo ovih dana ima veliki razlog za slavlje - puni tri godine! U tom je razdoblju od nove platforme koja je tek tražila svoje mjesto među gledateljima izrasla u jednu od najvažnijih i najpoznatijih streaming platformi u regiji, s više od 10 tisuća sati sadržaja, brojnim Voyo Original projektima i sve bogatijom domaćom produkcijom.

Od pokretanja 2023. godine Voyo je svoju ponudu neprestano širio. Uz licencirane naslove, gledateljima donosi dramske serije, reality sadržaj, dječje programe, sport i brojne prijenose uživo, ali posebno mjesto zauzimaju Voyo Original projekti i ulaganja u domaću produkciju. Voyo je u međuvremenu prerastao hrvatske i slovenske granice te je dostupan i gledateljima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Upravo je povezivanje cijele regije jedan od važnih koraka u razvoju platforme.

Ponuda je pritom prilagođena cijeloj obitelji. Tu su dramske serije, reality formati, sadržaj za najmlađe, ali i brojni sportski prijenosi. Voyo Original temelj je platforme, a u njega se ubrajaju veliki projekti poput serije "IQ 160" i nadolazećeg showa "Love Island Adria".

Foto: RTL

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Uz to, tu su i sportski i prijenosi uživo - poput FNC-a i prijenosa Formule 1 ali i velike regionalne produkcije poput "Senki nad Balkanom", "Južnog vetra", "Tajkuna" i "Tome".

Foto: VOYO

Foto: EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dosad je najgledaniji projekt na platformi peta sezona "Gospodina Savršenog", a odmah iza nje nalazi se "Dosje Jarak", autorski projekt Andrije Jarka i Darija Todorovića. Veliku gledanost ostvario je i Voyo Original "IQ 160", čiju je prvu epizodu pratilo više od 30 tisuća gledatelja.

Foto: RTL

Foto: Voyo

No, nakon uspješne tri godine, pred platformom je i najveći izazov dosad. Uskoro stiže „Love Island Adria“, najveći Voyo Original projekt u 2026. godini i prvi originalni format koji okuplja natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Riječ je o projektu koji bi trebao dodatno povezati gledatelje diljem regije, a posebnost će biti i aplikacija putem koje će publika moći izravno utjecati na događaje u vili.

Osim toga, korisnike očekuju i veliki RTL-ovi projekti poput "Asia Expressa" i "Specijalista Zagreb", koji će na Voyu biti dostupni prije televizijskog prikazivanja i bez reklama.

Foto: RTL

Foto: RTL

Na svoje dolaze i najmlađi gledatelji. Voyo Kids donosi bogat izbor sadržaja za djecu, a profil nosi i oznaku „Odabrale mame“, kao dodatnu potvrdu pažljivo odabranog sadržaja.

Foto: voyo

S nikad više ekskluzivnog sadržaja - Voyo slavi svoje velike tri godine, a tim povodom i nagrađuje! Prvih stotinu korisnika koji ugovore Voyo godišnju pretplatu čeka i prigodni paket s Voyo poklonima!