Bulj organizira besplatan prijevoz na prosvjed u Zagreb, HDZ-ovci ljuti: 'Proračun nije bankomat'

Predsjednik sinjskog HDZ-a Igor Vidalina oštro je napao gradonačelnika Miru Bulja zbog odluke da se iz Proračuna Grada Sinja financira autobus kojim bi građani išli na prosvjed u Zagreb.

Poručio je kako se gradski novac ne bi smio koristiti za financiranje odlazaka na političke prosvjede te je zatražio uvid u proračunske stavke iz kojih se financira taj prijevoz, piše Dalmacija Danas.

"Gradonačelnik Miro Bulj javnim novcem, iz Proračuna Grada Sinja, plaća autobus koji će prosvjednike voziti na prosvjed u Zagreb. Pod krinkom brige za Liku i Hrvatsku, javnim novcem financirati odlazak na prosvjed koji organiziraju lijeve udruge nije briga za građane. To je samovolja i ozbiljno pitanje zakonitosti i transparentnosti trošenja gradskog novca", poručio je Vidalina.

'Očekivali smo da će Bulj sam platiti autobus'

Dodao je kako ne bi imao ništa protiv autobusa kada bi bio financiran privatnim sredstvima.

"Očekivali smo da će gradonačelnik Bulj, koji mjesečno prima gotovo 9.000 eura bruto, pokazati karakter i reći: 'Autobus plaćam svojim novcem!' I onda nikakav problem - slobodno put Zagreba. Ali ne novcem građana Sinja", poručio je.

Naglašava da podržava zahtjev da svi koji su nezakonito odlagali otpad u Lici kazneno i materijalno odgovaraju te da se otpad što prije sanira u skladu sa zakonom.

Mojanka je eko bomba

U nastavku priopćenja, Vidalina se osvrnuo na ekološke i komunalne probleme na području Sinja.

"Mojanka je eko bomba iznad glava Brnažana i Turjačana, od koje obolijevaju od najtežih bolesti, a gotovo svaki drugi dan tamo imamo novi požar. Prvi lateralni kanal truje ta mjesta. Brnaška kava uz vaš blagoslov nasuta je materijalom iz tisuća kamiona koji su dolazili i po danu i po noći, a ni danas ne znamo čime je 'sanirana'. Ćosinim potokom kroz Sinj teku fekalije. O smradu da i ne govorimo", poručio je i dodao Bulju da "prvo riješi Sinj".

"Ne možete glumiti 'spasitelja' Hrvatske dok godinama ne rješavate probleme vlastitoga grada. A pogotovo ih ne možete glumiti novcem građana Sinja. Gradski proračun nije vaš privatni bankomat!", zaključio je Igor Vidalina.