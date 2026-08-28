Kaufland ima najbolje voće i povrće
Kupci u neovisnoj anketi odabrali Kaufland u kategoriji Najbolji odjel voća i povrća čime trgovački lanac postaje ponosni nositelj “Best Buy Award” certifikata.
Odjel voća i povrća u Kauflandu službeno je proglašen najboljim u kategoriji omjera cijene i kvalitete čime ovaj trgovački lanac postaje ponosni nositelj prestižnog certifikata „Best Buy Award“. Ovo priznanje dodijeljeno je na temelju neovisnog anketnog istraživanja koje je mjerilo percepciju potrošača o vrijednosti koju dobivaju za svoj novac.
3 X STROŽA KONTROLA KVALITETE
Kaufland provodi čak 3 puta strožu kontrolu kvalitete voća i povrća od EU regulativa. Tako se u neovisnom institutu Bostel u Njemačkoj provede više od 500 analiza godišnje. Dodatno, voće i povrće kontinuirano se testira u specijaliziranom laboratoriju Inspecto gdje se kontrolira vanjski izgled, boja, miris, okus, konzistencija te ukupni subjektivni dojam. Svi proizvođači s kojima Kaufland surađuje imaju certificirani GLOBAL G.A.P. certifikat što jamči sigurnost i sljedivost hrane, zaštitu na radu, zaštitu okoliša i životinja.
DOMAĆE - OD SJEMENA DO BERBE
Domaće voće i povrće svakodnevna je pojava na policama Kauflanda. Rezultat je to dugogodišnjeg projekta Ugovorene proizvodnje koji predstavlja uspješnu suradnju Kauflanda s više od 80 domaćih proizvođača iz svih krajeva Hrvatske. Zajedno sa svojim partnerima Kaufland prati cijeli proces, od odabira sjemena do krajnje berbe. Tako je dosad otkupljeno više od 50.000 tona domaćeg voća i povrća!
“Ugovorenom proizvodnjom omogućujemo većem broju malih proizvođača, poljoprivrednika i obrtnika izravan pristup kupcima, čime se potiče razvoj lokalne proizvodnje, a kupcima nudimo širi izbor regionalnih proizvoda”, ističe Daniel Šturm, član Uprave Kauflanda za Nabavu.
BOGATSTVO IZBORA I PRISTUPAČNOST
U čak 53 trgovine Kauflanda diljem Hrvatske pronaći ćete više od 70 vrsta voća, 130 vrsta povrća, 20 bio proizvoda voća i povrća te više od 50 vrsta sušenog i orašastog voća. Osim kvalitete i bogatstva izbora u Kauflandu, ističe se i pristupačnost pa je tako čak 60 posto više voća i povrća na akciji od prosjeka tržišta.
Dodatne informacije možete pronaći na kauf.land/voce-i-povrce