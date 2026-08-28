Kaufland ima najbolje voće i povrće

Odjel voća i povrća u Kauflandu službeno je proglašen najboljim u kategoriji omjera cijene i kvalitete čime ovaj trgovački lanac postaje ponosni nositelj prestižnog certifikata „Best Buy Award“. Ovo priznanje dodijeljeno je na temelju neovisnog anketnog istraživanja koje je mjerilo percepciju potrošača o vrijednosti koju dobivaju za svoj novac.

Foto: Kaufland

3 X STROŽA KONTROLA KVALITETE

Kaufland provodi čak 3 puta strožu kontrolu kvalitete voća i povrća od EU regulativa. Tako se u neovisnom institutu Bostel u Njemačkoj provede više od 500 analiza godišnje. Dodatno, voće i povrće kontinuirano se testira u specijaliziranom laboratoriju Inspecto gdje se kontrolira vanjski izgled, boja, miris, okus, konzistencija te ukupni subjektivni dojam. Svi proizvođači s kojima Kaufland surađuje imaju certificirani GLOBAL G.A.P. certifikat što jamči sigurnost i sljedivost hrane, zaštitu na radu, zaštitu okoliša i životinja.

Foto: Kaufland

DOMAĆE - OD SJEMENA DO BERBE

Domaće voće i povrće svakodnevna je pojava na policama Kauflanda. Rezultat je to dugogodišnjeg projekta Ugovorene proizvodnje koji predstavlja uspješnu suradnju Kauflanda s više od 80 domaćih proizvođača iz svih krajeva Hrvatske. Zajedno sa svojim partnerima Kaufland prati cijeli proces, od odabira sjemena do krajnje berbe. Tako je dosad otkupljeno više od 50.000 tona domaćeg voća i povrća!