Dan uoči koncerta procurio popis pjesama: Evo što bi Thompson mogao pjevati u Vukovaru

Samo dan uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji se održava ove subote, u javnosti su se pojavile neslužbene informacije o glazbenom repertoaru koji očekuje publiku.

Prema pisanju portala Press032.com, navodni popis pjesama otkriva kako posjetitelje očekuje iznimno duga i sadržajna večer. Ako se informacije pokažu točnima, Thompson će izvesti čak 34 pjesme, obuhvativši tako presjek svoje dugogodišnje karijere i najveće hitove.

"Ustani iz sjene"

"Ravnoteža"

"Dobrodošli"

"Bog i Hrvati"

"Dolazak Hrvata"

"Duh ratnika"

"Kletva kralja Zvonimira"

"E, moj narode"

"Početak"

"Nepročitano pismo"

"Devedeset neke"

"Tamo gdje su moji korijeni"

"Prijatelji"

"Moj dida i ja"

"Samo je ljubav tajna dvaju svjetova"

"Gospin dom"

"Put u raj"

"Neću izdat ja"

"Bijeli križ"

"Ljutu travu na ljutu ranu"

"Ka bez duše"

"Sine moj"

"Kralj Tomislav"

"Mali dio svemira"

"Ako ne znaš što je bilo"

"Bojna Čavoglave"

"Anica, kninska kraljica"

"Oluja"

"Lijepa li si"

"Geni kameni"

"Zagora"

"Pukni puško"

"Diva Grabovčeva"

"Dan dolazi''

Uz glazbene brojeve, neslužbeni raspored uključuje i službeni pozdravni govor, posebnu najavu za pjesmu "Bojna Čavoglave" te završno obraćanje publici.