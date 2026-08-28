Dan uoči koncerta procurio popis pjesama: Evo što bi Thompson mogao pjevati u Vukovaru
Uz glazbene brojeve, neslužbeni raspored uključuje i službeni pozdravni govor, posebnu najavu za pjesmu 'Bojna Čavoglave' te završno obraćanje publici
Samo dan uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji se održava ove subote, u javnosti su se pojavile neslužbene informacije o glazbenom repertoaru koji očekuje publiku.
Prema pisanju portala Press032.com, navodni popis pjesama otkriva kako posjetitelje očekuje iznimno duga i sadržajna večer. Ako se informacije pokažu točnima, Thompson će izvesti čak 34 pjesme, obuhvativši tako presjek svoje dugogodišnje karijere i najveće hitove.
- "Ustani iz sjene"
- "Ravnoteža"
- "Dobrodošli"
- "Bog i Hrvati"
- "Dolazak Hrvata"
- "Duh ratnika"
- "Kletva kralja Zvonimira"
- "E, moj narode"
- "Početak"
- "Nepročitano pismo"
- "Devedeset neke"
- "Tamo gdje su moji korijeni"
- "Prijatelji"
- "Moj dida i ja"
- "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova"
- "Gospin dom"
- "Put u raj"
- "Neću izdat ja"
- "Bijeli križ"
- "Ljutu travu na ljutu ranu"
- "Ka bez duše"
- "Sine moj"
- "Kralj Tomislav"
- "Mali dio svemira"
- "Ako ne znaš što je bilo"
- "Bojna Čavoglave"
- "Anica, kninska kraljica"
- "Oluja"
- "Lijepa li si"
- "Geni kameni"
- "Zagora"
- "Pukni puško"
- "Diva Grabovčeva"
- "Dan dolazi''
Uz glazbene brojeve, neslužbeni raspored uključuje i službeni pozdravni govor, posebnu najavu za pjesmu "Bojna Čavoglave" te završno obraćanje publici.