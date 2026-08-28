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HIT DO HITA /

Dan uoči koncerta procurio popis pjesama: Evo što bi Thompson mogao pjevati u Vukovaru

Dan uoči koncerta procurio popis pjesama: Evo što bi Thompson mogao pjevati u Vukovaru
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uz glazbene brojeve, neslužbeni raspored uključuje i službeni pozdravni govor, posebnu najavu za pjesmu 'Bojna Čavoglave' te završno obraćanje publici

28.8.2026.
15:33
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Samo dan uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji se održava ove subote, u javnosti su se pojavile neslužbene informacije o glazbenom repertoaru koji očekuje publiku.

Prema pisanju portala Press032.com, navodni popis pjesama otkriva kako posjetitelje očekuje iznimno duga i sadržajna večer. Ako se informacije pokažu točnima, Thompson će izvesti čak 34 pjesme, obuhvativši tako presjek svoje dugogodišnje karijere i najveće hitove.

  • "Ustani iz sjene"
  • "Ravnoteža"
  • "Dobrodošli"
  • "Bog i Hrvati"
  • "Dolazak Hrvata"
  • "Duh ratnika"
  • "Kletva kralja Zvonimira"
  • "E, moj narode"
  • "Početak"
  • "Nepročitano pismo"
  • "Devedeset neke"
  • "Tamo gdje su moji korijeni"
  • "Prijatelji"
  • "Moj dida i ja"
  • "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova"
  • "Gospin dom"
  • "Put u raj"
  • "Neću izdat ja"
  • "Bijeli križ"
  • "Ljutu travu na ljutu ranu"
  • "Ka bez duše"
  • "Sine moj"
  • "Kralj Tomislav"
  • "Mali dio svemira"
  • "Ako ne znaš što je bilo"
  • "Bojna Čavoglave"
  • "Anica, kninska kraljica"
  • "Oluja"
  • "Lijepa li si"
  • "Geni kameni"
  • "Zagora"
  • "Pukni puško"
  • "Diva Grabovčeva"
  • "Dan dolazi''

Uz glazbene brojeve, neslužbeni raspored uključuje i službeni pozdravni govor, posebnu najavu za pjesmu "Bojna Čavoglave" te završno obraćanje publici.

Marko Perković ThompsonKoncertVukovar
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