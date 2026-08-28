Legenda Hajduka: 'I napokon, u Splitu je atmosfera kako Bog zapovjeda....'

Ante Zonzi Ivković, legendarni nogometaš Hajduka koji je igrao za Bijele od 1964. do 1971. godine i sinonim je za veterane splitskog kčuba, za Net.hr komentirao je veliku pobjedu momčadi s Poljuda protiv Rakowa u Poljskoj i plasman u Konferencijsku ligu.

Nogometaši Hajduka izborili su nastup u Konferencijskoj ligi nakon što su u uzvratnom susretu play-offa u poljskom Czestochowu poslije produžetaka pobijedili Rakow s 3-2 nakon što je prošlotjedni splitski ogled završio 2-2.

Uzvrat u Poljskoj je završio identičnim rezultatom i odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Rokas Pukštas u 94. minuti.

Hajduk je slavljem u Poljskoj nakon čak 16 godina ponovo izborio europsku jesen.

"A slušajte, ovo smo čekali eto koliko pustih godina... I napokon, u Splitu je atmosfera kako Bog zapovjeda. Svima nam je drago jer Hajduk prolazi jako dugo vremena tu krizu i nadamo se da će ići na bolje", naglasio je Ivković na početku razgovora pa se osvrnuo na utakmicu.

Foto: PressFocus/Sipa USA/Profimedia

"Evo ovako, da ne ulazim u analizu igre, jer ja nisam trener. Nikad se nisam tamo stavljao gdje mi nije mjesto. Ali ono što vidim kao navijač Hajduka i veteran... Ova momčad je u zadnjih par utakmica dobila na agresivnosti, na brzini, na požrtvovnosti. Bore se jedan za drugoga i to je najveća kvaliteta koja je došla u zadnje vrijeme", pojasnio je.

Jedan od trenutaka koji je izazvao najviše rasprava među navijačima bio je kasni ulazak u igru kapetana i najboljeg igrača Marka Livaje, koji je kročio na teren tek u produžetku.

"Ne znam. Meni je Livaja toliko drag i toliko je zadužio Hajduka. Stoga ovo što se događa oko Livaje nije ni mi sjelo, nije mi drago. Momak je držao Hajduka na kisiku četiri godine i prema njemu da li se korektno ponašaju ili ne, ne znam. Ne mogu to komentirati, to se zna u svlačionici što je, ali eto."

Foto: PressFocus/Sipa USA/Profimedia

Osvrnuo se naš sugovornik i na značaj ovog plasmana u Konferencijsku ligu za klub s Poljuda.

"Ovo ga je diglo iznad vode, jer stvarno što se dešava u zadnjih deset godina nije normalno. Meni najviše smeta kao Splićaninu, kao bivšem igraču da ja kad pogledam prvih 11 da nema iz Splita, Dalmacije, dva momka.Neka mi oproste svi skupa zajedno. To još onda nije Hajduk. Hajduk je Hajduk kad ima 70 - 80 posto svojih igrača. A hvala Bogu Dalmacija ima talenata za sve sportove. Ne može mi nitko doći reći da će netko u Africi lijevo-desno naći boljeg igrača nego što ga može odgojiti Hajduk. Može jednoga-dva. Uvijek kupi kvalitetu, ali 80 posto mora biti tvoje, mora biti pečat Splita, Dalmacije."

Neizbježna tema bio je i kraj prijelaznog roka te mogući odlasci nekih od ključnih igrača koji su donijeli europski iskorak, a čiju će energiju, smatra Ivković, biti gotovo nemoguće zamijeniti. Pukštas, igrač koji je Hajduku donio Konferencijsku ligu, već je otišao, a blizu odlaska navodno je i Sigur.

"Eh, teško će Pukštasa i Sigura nadoknaditi. Oni su davali tu energiju. Puštas i Sigur su zadužili Hajduka", kratko je komentirao.

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Na kraju razgovora Ivković se osvrnuo na šanse Hajduka u Konferencijskoj ligi, u kojoj se još ne zna protiv koga će igrati. Ali ono što je sigurno, da tko kod da dođe na Poljud, neće mu biti lagano.

"Nema svrhe unaprijed prognozirati kada se ne zna tko će biti protivnici, ali bude li Hajduk ovako angažirano i srčano igrao onda mislim da nema straha uz Torcidu, naše navijače", zaključio je.