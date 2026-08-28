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REAKCIJE IZ SUSJEDSTVA /

Srbi se raspisali o velikom uspjehu Hajduka: 'Svakoj nesreći dođe kraj'

Srbi se raspisali o velikom uspjehu Hajduka: 'Svakoj nesreći dođe kraj'
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Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL/PIX

Srbi ističu da je gotovo 'europsko prokletstvo' Hajduka i da bi mogao igrati protiv Crvene zvezde

28.8.2026.
9:56
M.G.
Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL/PIX
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Uzvratna utakmica Hajduka i Rakowa u doigravanju Konferencijske lige u Poljskoj, u kojoj su Bijeli slavili i plasirali se u KL, pomno se pratila u Srbiji i njihovi mediji raspisali su se o velikom uspjehu splitskog kluba.

Nogometaši Hajduka su, podsjetimo, izborili europsku jesen nakon čak 16 godina slavivši protiv Rakowa u završnoj rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku, a pogodak odluke zabio je Rokas Pukštas u 94. minuti.

Hajduk je slavljem u Poljskoj nakon čak 16 godina ponovo izborio europsku jesen. Posljednji put "Bijeli" su preskočili kvalifikacije 2010. godine izborivši preko rumunjskih klubova Dinamo BukureštaUnirea Urziceni skupinu Europske lige.

Utakmica Hajduka u Poljskoj izazvala je reakcije srpskih medija, a u nastavku prenosimo neke od naslova:

Sportal (Blic): "Hajduk izborio Europu nakon 16 godina!"

Mozzart Sport: "Svakoj nesreći dođe kraj: Hajduk u Europi poslije 16 godina!”

B92: "Hajduk prošao u Konferencijsku ligu – može na Zvezdu!”

Kurir: "Drama kakva se ne pamti: Hajduk srušio Poljake u produžecima i skinuo europsko prokletstvo!"

Alo!: "Ludnica u Poljskoj! Hajduk poslije produžetaka do europske jeseni, heroj Pukštas utišao Rakow!"

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