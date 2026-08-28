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VRIJEME JE ZA KRAJ /

Neprospavana noć hajdukovaca: Pogledajte odlazak Pukštasa, ne vraća se s momčadi u Split

Neprospavana noć hajdukovaca: Pogledajte odlazak Pukštasa, ne vraća se s momčadi u Split
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Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL /PI

Dan prije utakmice objavljeno je da Pukštas napušta Hajduk i odlazi u Middlesbrough

28.8.2026.
7:51
Sportski.net
Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL /PI
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Nakon velikog uspjeha i plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, Hajdukova momčad morala je prenoćiti u Poljskoj. Razlog nije bila želja za produljenjem slavlja, osobito zato što Bijele već u ponedjeljak u Splitu čeka utakmica protiv Lokomotive, nego činjenica da splitski Aerodrom Svetog Jeronima ne radi između ponoći i šest sati ujutro.

Slavlje u Częstochowi zato se iz večernjih sati sasvim sigurno nastavilo do ranog jutra. Nakon neprospavane noći hajdukovce čeka povratak u Dalmaciju. U Split bi trebali sletjeti oko 14.30, nakon čega će ih autobus prevesti na Poljud, gdje se očekuje svečani doček.

S momčadi se neće vratiti Rokas Pukštas. Dan prije utakmice objavljeno je da Pukštas napušta Hajduk i odlazi u Middlesbrough, koji je aktivirao njegovu izlaznu klauzulu u iznosu od pet milijuna eura. Pukštas je odmah nakon utakmice automobilom krenuo prema Engleskoj, gdje ga čekaju liječnički pregled i potpis ugovora. Prije odlaska kazao je:

"Teško je, u klubu sam šest godina. Željeli su da odem tamo još prošli tjedan, ali nisam htio napustiti svoju braću. Za njih bih poginuo danas, za momčad. Čudesno je što se sve završilo na ovakav način, nisam mogao zamisliti bolji kraj. Bog djeluje na čudesne načine", kazao je Rokas Pukštas.

Video Pukštasova odlaska pogledajte - OVDJE

HajdukKonferencijska LigaRokas PukštasMiddlesbrough
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