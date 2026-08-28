Naša europarlamentarka oštro reagirala na poruku šef parlamenta Crne Gore o Mladiću
Ratko Mladić pred Haškim sudom u lipnju 2022. pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i genocida u Srebrenici
Predsjednik Skupštine Crne Gore i Nove srpske demokracije (NSD) Andrija Mandić izrazio je sućut Darku Mladiću zbog smrti njegova oca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, nazivajući ga pritom generalom.
Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, Sunčana Glavak, odmah je reagirala na tu objavu.
Mandić je na platformi X napisao: "Upravo sam izrazio sućut Darku Mladiću, u svoje ime i u ime Nove srpske demokracije, povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića."
Oštra osuda
Hrvatska europarlamentarka Glavak osudila je objavu i upozorila da Mandićeve riječi imaju političku i institucionalnu težinu jer on nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta zemlje koja želi postati članica Europske unije:
"Najoštrije osuđujem sramotan i nedopustiv potez predsjednika Skupštine Crne Gore! Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije. Zato njegove javne poruke imaju posebnu političku i institucionalnu težinu.
Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osoba koja zavrjeđuje najdublji prezir. Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama.
Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva. Europski put nije samo zatvaranje poglavlja - on zahtijeva jasno suočavanje s prošlošću i poštovanje pravomoćnih presuda međunarodnih sudova", objavila je Glavak.
Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u 84. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u Nizozemskoj. Pred Haškim sudom u lipnju 2022. pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i genocida u Srebrenici.