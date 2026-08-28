FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SRAMOTNO I NEDOPUSTIVO' /

Naša europarlamentarka oštro reagirala na poruku šef parlamenta Crne Gore o Mladiću

Naša europarlamentarka oštro reagirala na poruku šef parlamenta Crne Gore o Mladiću
×
Foto: Martin Bertrand/imago stock&people/Profimedia

Ratko Mladić pred Haškim sudom u lipnju 2022. pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i genocida u Srebrenici

28.8.2026.
8:32
danas.hr
Martin Bertrand/imago stock&people/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Predsjednik Skupštine Crne Gore i Nove srpske demokracije (NSD) Andrija Mandić izrazio je sućut Darku Mladiću zbog smrti njegova oca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, nazivajući ga pritom generalom.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, Sunčana Glavak, odmah je reagirala na tu objavu.

Mandić je na platformi X napisao: "Upravo sam izrazio sućut Darku Mladiću, u svoje ime i u ime Nove srpske demokracije, povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića."

Oštra osuda

Hrvatska europarlamentarka Glavak osudila je objavu i upozorila da Mandićeve riječi imaju političku i institucionalnu težinu jer on nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta zemlje koja želi postati članica Europske unije:

"Najoštrije osuđujem sramotan i nedopustiv potez predsjednika Skupštine Crne Gore! Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije. Zato njegove javne poruke imaju posebnu političku i institucionalnu težinu.

Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osoba koja zavrjeđuje najdublji prezir. Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama.

Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva. Europski put nije samo zatvaranje poglavlja - on zahtijeva jasno suočavanje s prošlošću i poštovanje pravomoćnih presuda međunarodnih sudova", objavila je Glavak.

Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u 84. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u Nizozemskoj. Pred Haškim sudom u lipnju 2022. pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i genocida u Srebrenici.

Sunčana GlavakRatko MladićAndrija MandićCrna Gora
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike