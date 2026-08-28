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Stotine na ulicama veličale ratnog zločinca Mladića, u povorci je bilo i djece

Stotine na ulicama veličale ratnog zločinca Mladića, u povorci je bilo i djece
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Foto: Screenshot/X

Nekoliko stotina ljudi prolazilo je gradom uzvikujući ime ratnog zločinca

28.8.2026.
9:20
danas.hr
Screenshot/X
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Nakon vijesti o smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, više stotina Zvorničara okupilo se u četvrtak navečer na ulicama kako bi balkanskom krvniku odali počast. 

Na ulicama Zvornika u istočnoj Bosni pojavile su se poruke kojima se iskazuje podrška zločincu i bivšem zapovjedniku takozvane Vojske Republike Srpske, koji je 2022. na Haškom sudu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor, piše RadioSarajevo.ba.

Nekoliko stotina ljudi prolazilo je gradom uzvikujući ime ratnog zločinca. Nosili su i transparente, uključujući zastavu takozvanog VRS-a. U sramotnoj povorci je bilo i djece. 

Kazna zatvora od najmanje tri godine

Veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini može predstavljati kazneno djelo.

Kazneni zakon BiH propisuje da će osoba koja na bilo koji način veliča osobu pravomoćno osuđenu za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin biti kažnjena s najmanje tri godine zatvora.

Posebno su rigorozne kazne predviđene za dužnosnike i zaposlenike institucija koje se financiraju iz javnog proračuna.

Građani koji smatraju da određena objava, izjava ili postupak predstavljaju veličanje pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, takav slučaj mogu prijaviti nadležnim institucijama. 

ZvornikRatko MladićPovorka
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