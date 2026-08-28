Tresla se Banja Luka, potres se osjetio i u Hrvatskoj: 'Jak, kratak udar'

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Epicentar je bio na dubini od samo dva kilometra
Potres jačine 2,6 stupnja po Richteru pogodio je u petak u 9.27 sati Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio na dubini od samo dva kilometra, 20 kilometara sjeveroistočno do Banje Luke i 12 kilometara sjeveroistočno od Trna.
"Jako tresenje", stoji u komentarima na EMSC-u.
"Jak, kratak udar",
"Banja Luka, osjetilo se podrhtavanje"
"Kratko, ali osjetilo se", niži se komentari.