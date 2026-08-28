Nakon tajnog sastanka špijunskih šefova u Moskvi, Trump Tvrdi: 'Putin neće napasti NATO'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin "neće napasti" teritorij NATO-a i tako osporio medijske izvještaje da je Washington zabrinut zbog mogućeg ruskog poteza u Europi.

"Imao sam dobre razgovore s njim. Neće napadati teritorij NATO-a", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u četvrtak na pitanje, je li se ruski predsjednik složio da to ne učini.

Dva dana ranije, direktor CIA-e John Ratcliffe otputovao je u Moskvu na iznenadne razgovore za koje su Wall Street Journal i CBS News rekli da su pokušaj odvraćanja Rusije od napada na članice NATO-a, nakon procjene američkih obavještajnih službi da bi Moskva mogla pokušati testirati savez.

Bez komentara o odlasku šefa CIA-e u Moskvu

Na pitanje da potvrdi izvješća o tome kako je Ratcliffe prenio upozorenje Rusima, Trump je odgovorio: "Ne želim to komentirati, ali oni neće napasti."

Trump je također umanjio važnost moskovskih pregovora, sugerirajući da se tiču ​​Ukrajine. Odbacio je izvješća da je Ratcliffe spomenuo NATO ili američku kampanju kako bi izvršio pritisak na Iran, piše Euro News.

"On je tamo, vrlo nekako polurutinski. Mrzim razočarati ljude. Željeli bismo vidjeti kraj rata s Ukrajinom", rekao je Trump u intervjuu s konzervativnim radijskim voditeljem Glennom Beckom.

Ranije u četvrtak, šef ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin također je umanjio važnost sastanka sa svojim kolegom iz CIA-e.

"Da, sastanak se održao, ali u tome nema ništa neobično", rekao je Nariškin, a prenijela ruska državna novinska agencija TASS.

Rekao je da su njih dvojica razgovarali o "niz pitanja koja spadaju u nadležnost obavještajnih službi", opisujući to kao "prilično delikatno i posebno pitanje".

EU dužnosnik: 'Nema rizika od napada Rusije'

U Bruxellesu, visoki dužnosnik EU-a je, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao: "Europske službe općenito ne vide nikakav rizik od napada Rusije na europske zemlje i ta se procjena nije promijenila. Kad je riječ o bilo kakvoj prijetnji europskim članicama NATO-a, ne vidimo nikakvu procjenu da se išta od toga sada priprema."

Trump je također odbacio potrebu za kažnjavanjem Rusije zbog trgovine s njihovim saveznikom Iranom, nakon što je njegova administracija najavila "ekonomski Dan D" usmjeren na Teheran ako odbije otvoriti Hormuški tjesnac.

"Do sada mislim da se Rusija ponašala prilično dobro što se tiče Hormuškog tjesnaca", rekao je američki predsjednik.