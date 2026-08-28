Autobus planuo na magistrali kod Slanoga, pogledajte prizore s mjesta događaja

Na magistrali kod Slanoga jutros oko 9.30 sati došlo je do požara autobusa. Na teren su izašli vatrogasci i policija, a prema informacijama s mjesta događaja, autobus se zapalio tijekom vožnje, javlja Dubrovački dnevnik.

Riječ je o autobusu Flixbusa, a prema informacijama iz dubrovačkog OKC-a, do požara je došlo u području motora, odnosno riječ je o samozapaljenju.

Foto: Dubrovački dnevnik

Srećom, u požaru nitko od putnika nije ozlijeđen.

Promet se na toj dionici magistrale jutros odvija uz regulaciju semafora, a više informacija o okolnostima požara očekuje se nakon završetka policijskog očevida.

Kako je to sve izgledalo pogledajte u videu koji je objavio Dubrovački dnevnik