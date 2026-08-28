Ovo je novi kralj Norveške: Njegovu suprugu povezuju s Epsteinom, posinak optužen za silovanje

Harald V. preminuo je u petak ujutro u 89. godini u Sveučilišnoj bolnici u Oslu, gdje se liječio od bakterijske infekcije krvi.

Njegov sin Haakon, koji je godinama teško prihvaćao svoju kraljevsku ulogu i nastojao živjeti što dalje od pozornosti javnosti, u petak je tako postao novi norveški kralj.

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Haakon na prijestolje dolazi u trenutku kada se njegova obitelj suočava s velikim skandalima, uključujući vezu njegove supruge, kraljice Mette-Marit, s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom te sudski postupak protiv njezina sina Mariusa Borg Høibyja.

Suprugu upoznao na glazbenom festivalu

Haakon je s vremenom prihvatio svoju ulogu. Krunski princ postao je 1991., a preuzimao je sve više kraljevskih dužnosti kako se pogoršavalo zdravlje njegova oca.

Kao dijete, nastojao je biti što manje primijećen. Za razliku od oca i djeda, koji su studirali na britanskom Sveučilištu Oxford, Haakon je odlučio otići što dalje od Norveške i upisao Sveučilište Kalifornije u Berkeleyju.

Želio je biti "što dalje od doma", a privlačili su ga i kalifornijska glazbena scena i surfanje. Ubrzo nakon povratka u Norvešku 1999. upoznao je buduću suprugu Mette-Marit na glazbenom festivalu.

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Njihova je veza izazvala buru u medijima jer je Mette-Marit bila pučanka i samohrana majka, a u mladosti je često posjećivala norveške klubove house glazbe.

Kontroverze su se s vremenom smirile nakon što je kralj Harald, koji se i sam oženio pučankom Sonjom unatoč protivljenju svojega oca, javno prihvatio Mette-Marit u kraljevsku obitelj.

Vjenčali su se 2001. i dobili dvoje djece, princezu Ingrid Alexandru i princa Sverrea Magnusa. Mariusa, Mette-Maritina sina iz prethodne veze, Haakon je odgajao kao posinka.

Skandali u obitelji

Više od dva desetljeća poslije, obitelj se našla u novoj medijskoj oluji nakon objave dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa koji su otkrili e-mail korespondenciju između Mette-Marit i Epsteina.

Mette-Marit o slučaju nije javno govorila sedam tjedana, a potom je u ožujku dala intervju norveškoj javnoj televiziji NRK, dok je Haakon sjedio uz nju i javno joj pružio potporu. "Brak je i za dobre i za loše dane", rekao je tada.

Istodobno, Haakonov posinak Marius Borg Høiby bio je na suđenju zbog optužbi za silovanje i obiteljsko nasilje, koje je negirao. Haakon je izrazio suosjećanje s navodnim žrtvama, ali i pružio podršku svom posinku.

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Høiby je u lipnju proglašen krivim za dvije točke optužnice za silovanje i jednu za obiteljsko nasilje te osuđen na četiri godine zatvora.

Četvrti norveški kralj modernog doba

Haakon je u petak postao četvrti norveški kralj modernog doba. Moderna norveška monarhija počela je 1905., kada je Norveška nakon stjecanja neovisnosti od Švedske na referendumu odlučila zadržati monarhiju umjesto uspostave republike.

Nakon referenduma danski princ Carl postao je norveški kralj Haakon VII., čime je nastavljena numeracija norveških kraljeva iz vikinškog i srednjovjekovnog razdoblja.

Haakon je u autobiografiji napisao da je s vremenom prihvatio svoju javnu ulogu. "U njoj mogu pronaći smisao i radost i mogu pokušati pomoći drugima", poručio je.

Ako zadrži svoje ime, postat će kralj Haakon VIII., iako još može odlučiti promijeniti kraljevsko ime.