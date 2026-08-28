Smrt krvnika potpirila regiju: Traže progon veleposlanika, izbacivanje Crvene zvezde iz Europe

Otkako je u četvrtak poslijepodne stigla vijest iz Haškog suda da je Ratko Mladić, genocidaš i osuđeni ratni zločinac preminuo, u regiji se ne stišavaju burne reakcije.

Mnogi izražavaju zadovoljstvo što je ratni monstrum napokon dočekao svoj posljednji izdah, ali ima nažalost i onih koji balkanskog mesara - kukavicu koji je naređivao nezamislive zločine nad civilima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koji će se zauvijek pamtiti - veličaju i zazivaju njegov pokop sa svim vojnim i državnim počastima.

Reakcije iz regije izdvajamo kronološki:

Traži se izbacivanje Crvene zvezde iz Europe zbog veličanja Ratka Mladića

12.39 - Memorijalni centar Srebrenica podnio je službenu prijavu i zatražio trajno izbaivcanje beogradske Crvene Zvezde iz natjecanja pod okriljem UEFA-e zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Mladić je preminuo u četvrtak 27. kolovoza 2026. godine u 84. godini života, a navijači Zvezde, Delije, odale su mu počast transparentom na kojem je pisalo "Generale, velika slava i hvala", a koji su podignuli na utakmici protiv Viktorije Plzeň u doigravanju za Europsku ligu.

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Regija vrije: Traže protjerivanje srpskog veleposlanika ako Mladića sahrane uz počasti

12.34 - Nova politička organizacija Stranka Crvene linije iz Bosne i Hercegovine reagirala je na odluku Vlade Srbije da se osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahrani uz najviše vojne i državne počasti, a predložili su konkretne reakcije vlasti u Bosni i Hercegovini prema Srbiji.

Kako su istakli, ako se ova najava obistini, Srbija će priznati zločine za koje je osuđen Mladić.

"Ukoliko institucije Srbije organiziraju sprovod teroristu i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno, javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj sudjelovale", priopćili su.

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Sergej Trifunović oglasio se nakon smrti Ratka Mladića: 'Kad će Šešelj, zna li se išta'

12.10 - Srbijanski glumac Sergej Trifunović (53) oglasio se nakon vijesti o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, no njegovu smrt nije izravno komentirao.

Trifunović se na društvenoj mreži X oglasio kratkom objavom u kojoj se osvrnuo na još jednog osuđenog ratnog zločinca - Vojislava Šešelja.

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Paljba po Hrvatskoj i 'blokaderima', pogledajte naslovnice srpskih tabloida!

11.15 - Naslovnice tiskanih tabloida u Srbiji u petak ujutro vrište od hvale za preminulog zapovjednika Vojske Republike Srpske, ratnog zločinca Ratka Mladića.

Neki su otišli toliko daleko da u naslovu pišu kako je Mladić ubijen u Haagu. Upravo takvom konstrukcijom poslužio se notorni tabloid Informer, blizak režimu Aleksandra Vučića. "Ubijen Ratko Mladić! General ispustio dušu u haškom kazamatu", vrišti s naslovnice Informera.

Kurir pak u cijelu priču dodaje i religiozni začin pa na naslovnici piše: "SMRT GENERALA, Mladić se ispovedio, pričestio i odmah upokojio s krstom u ruci".

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Stotine na ulicama veličale ratnog zločinca Mladića, u povorci je bilo i djece

9.20 - Nakon vijesti o smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, više stotina Zvorničara okupilo se u četvrtak navečer na ulicama kako bi balkanskom krvniku odali počast.

Na ulicama Zvornika u istočnoj Bosni pojavile su se poruke kojima se iskazuje podrška zločincu, a nekoliko stotina ljudi prolazilo je gradom uzvikujući njegovo ime. Nosili su i transparente, uključujući zastavu takozvanog VRS-a. U sramotnoj povorci je bilo i djece.

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Naša europarlamentarka oštro reagirala na poruku šef parlamenta Crne Gore o Mladiću

8.32 - Predsjednik Skupštine Crne Gore i Nove srpske demokracije (NSD) Andrija Mandić izrazio je sućut Darku Mladiću zbog smrti njegova oca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, nazivajući ga pritom generalom.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, Sunčana Glavak, odmah je reagirala na tu objavu.

"Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osoba koja zavrjeđuje najdublji prezir. Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama", rekla je Glavak između ostalog.

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Nakon smrti krvnika slavlje u Novom Sadu, srpski mediji udarili po Hrvatskoj: 'Ista retorika...'

8.28 - Grupa građana okupila se u četvrtak navečer na Varadinskom mostu u Novom Sadu povodom smrti zločinca Ratka Mladića. Tom prilikom razvili su veliki transparent s posvetom na čirilici. Palili su i baklje.

Srpski mediji i danas su se obrušili na Hrvate.

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