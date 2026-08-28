Anketa pokazala: Island će 'tijesno' odbiti novo pokretanje pregovora o pristupanju EU-u

Tijesna većina islandskih birača protivi se ponovnom pokretanju pregovora o članstvu u EU-u, pokazala je nova Gallupova anketa objavljena u petak što je promjena u odnosu na ranija istraživanja javnog mnijenja.

Anketa je objavljena uoči subotnjeg referenduma o tome treba li Island nastaviti pregovore o pristupanju Europskoj uniji.

Glasanje 29. kolovoza nije glasanje o samom članstvu, a svaki bi dogovor između Islanda i EU-a zahtijevao novi referendum o tome treba li zemlja, na temelju uvjeta dogovorenih tijekom pregovora, pristupiti bloku od 27 država članica.

Tijesna većina protiv pokretanja pregovora

Anketa provedena od 24. do 27. kolovoza na 4583 ispitanika pokazala je da se 51,6 posto ljudi protivi pregovorima s Bruxellesom o članstvu u EU-u, dok ih 48,4 posto to podržava.

Islandski dnevni list Visir ranije je ovog tjedna objavio drugačije rezultate prema kojima je 51,3 posto ispitanika za pregovore s Bruxellesom o pristupanju, dok ih je 48,7 posto protiv, pozivajući se na anketu agencije za istraživanje javnog mnijenja Maskina.

Reykjavik je suspendirao pristupne pregovore s EU-om 2013., četiri godine otkako su započeli, no porast životnih troškova i rat u Ukrajini neki su od čimbenika koji su proteklih godina ponovo potakli interes Islanda za članstvom u bloku od 27 država.

Koje bi bile pogodnosti pristupanja EU-u?

Niz prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će anektirati Grenland, otok između Islanda i Sjedinjenih Američkih Država, također je doprinio rastu podrške za članstvo u EU-u.

Island je već dio jedinstvenog europskog tržišta, šengenskog prostora i Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom, no nema formalnog utjecaja na razvoj Europske unije.

Članstvo u bloku bi Islandu omogućilo da izravno sudjeluje u donošenju odluka u institucijama kao što su Europska komisija, Vijeće EU-a i Europski parlament. Također, Island bi time ušao u carinsku uniju EU-a i dobio mogućnost usvajanja valute euro.

U slučaju da na subotnjem referendumu ipak prevagnu glasovi "da", islandsko ministarstvo vanjskih poslova procjenjuje da bi pristupni pregovori mogli početi krajem 2026. te biti dovršeni unutar 18 do 24 mjeseca.