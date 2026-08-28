'Asia Express: Zmajeva ruta' kreće 8. rujna na RTL-u, donosimo najvažnija pravila

Od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo, avantura dobiva posve novu dimenziju! Show ‘Asia Express: Zmajeva ruta’ stiže u Hrvatsku i po prvi put u regiju donosi jedan od najuspješnijih svjetskih avanturističkih formata. Devet timova, tri zemlje i jedna utrka života - sa samo jednim eurom na dan! Pred timovima je 6000 kilometara neizvjesnosti, kroz srce jugoistočne Azije – od drevnih hramova Kambodže, preko mističnog Laosa, do užurbanih ulica Tajlanda. Natjecatelji kreću u avanturu koja će ih gurnuti do njihovih krajnjih granica.

Nakon uspješnih sezona u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Rumunjskoj i drugim zemljama, ‘Asia Express’ profilirao se kao jedan od najprepoznatljivijih međunarodnih avanturističkih formata. Spoj fascinantnih destinacija, ekstremnih uvjeta, izdržljivosti i nepredvidivih međuljudskih odnosa gledatelje iz sezone u sezonu zabavlja i intrigira. Sada će, po prvi put, domaći gledatelji imati priliku upoznati jedinstveni koncept ‘Asia Expressa’, showa u kojem se svaki kilometar računa, svaka odluka može promijeniti tijek natjecanja, a nijedan tim nikada nije potpuno siguran!

Foto: RTL

Na putovanju kroz Kambodžu, Laos i Tajland devet će se parova morati osloniti na vlastite komunikacijske vještine, brzinu, izdržljivost, snalažljivost i pravu strategiju. Putovat će kroz zemlje koje ne poznaju, suočavati se sa zahtjevnim izazovima, pronalaziti put do sljedećeg odredišta i svakoga dana preživljavati s budžetom od samo jednog eura. Ovo nije samo test fizičke snage i izdržljivosti, već i prilagodljivosti, odlučnosti te sposobnosti da se nastavi dalje čak i kada se cilj čini nedostižnim, jer u ‘Asia Expressu’ brzina je tek jedan dio izazova. Najveće šanse za dolazak do finala imat će oni koji se uspiju prilagoditi svakoj novoj situaciji i pod pritiskom uspiju donijeti najbolje odluke. Ovo su najvažnija pravila showa!

Sve počinje kartom, omotnicom i nepoznatim okruženjem

Natjecanje u 'Asia Expressu' odvija su u etapama. Na početku svake etape svih devet parova dobiva zemljopisnu kartu s rutom i crvenu omotnicu s uputama za naredni dio utrke. Ponekad ih čeka i dodatna, plava omotnica koja može donijeti potpuno novi preokret i natjerati natjecatelje da u trenutku promijene svoje planove. Nakon dugačkih dana na putu, zahtjevnih izazova i okolnosti koje se neprestano mijenjaju, izdržljivost postaje presudan dio igre. Natjecatelji će morati zadržati koncentraciju, energiju i odlučnost, čak i kada ih svlada umor. Jer u 'Asia Expressu' i najbolja se strategija u trenu može okrenuti naglavačke.

Foto: RTL

Foto: RTL

Amuleti - moć koja može preokrenuti tijek natjecanja

Amuleti su puno više od vrijednih nagrada! Oni su jedan od najvažnijih statusnih, ali i strateških aduta u natjecanju. Glavna nagrada je Zlatni amulet vrijedan 30.000 eura, dok svaki dodatni amulet povećava konačni novčani iznos za još 1.000 eura. No njihova prava vrijednost nije samo financijska. Ovisno o pravilima pojedine etape, amuleti svojim vlasnicima mogu donijeti veliku prednost – od toga da mogu ranije započeti utrku pa sve do mogućnosti da svojim suparnicima dodatno otežaju put do cilja. Upravo zato nekoliko sekundi osvojenih na putu može vrijediti znatno, a jedna mudra odluka donesena u pravom trenutku može u potpunosti promijeniti tijek natjecanja.

Preokret koji može promijeniti baš sve

Jedno od najnepredvidivijih pravila odnosi se na trenutak kada neki tim napusti natjecanje. Njihovi amuleti tada ne propadaju. Prije odlaska, eliminirani tim može svoje amulete predati bilo kojem preostalom timu po vlastitom izboru. Drugim riječima, svaka eliminacija može promijeniti odnos snaga u natjecanju. Čvrst savez može se pretvoriti u veliku stratešku prednost, a jedna odluka donesena na kraju putovanja nekog tima može imati dugoročne posljedice, sve do samog finala.

Foto: RTL

Foto: RTL

Imunitet znači sigurnost - ali i moć

Još jedna velika prednost za natjecatelje je – imunitet. Tim koji osvoji imunitet siguran je od eliminacije, no nagrada je puno veća od samog ostanka u natjecanju. Dok se ostali natjecatelji bore za opstanak i traže sigurno mjesto za noćenje, tim s imunitetom dobiva priliku upoznati destinaciju poput pravih turista. Istodobno, imunitet donosi i stratešku moć koja njihovim suparnicima može olakšati ili dodatno otežati život. Za sve ostale natjecatelje pritisak je zato još veći.

Foto: RTL

Foto: RTL

Foto: RTL

Utrka za opstanak nije nimalo bezazlena

Dvama najsporijim timovima pridružuje se treći tim, koji glasovanjem biraju sami natjecatelji, a zatim ta tri tima ulaze u utrku u kojoj nema mjesta pogreškama. Tim koji posljednji prijeđe ciljnu liniju napušta natjecanje. U ovoj fazi, izdržljivost može biti jednako važna kao i brzina. Nakon dana provedenih na putu bez novca, utrkivanja, izvršavanja zadataka i neprestanog prilagođavanja novim okolnostima, natjecatelji moraju pronaći posljednju zalihu snage kako bi dali sve od sebe. Jer upravo taj posljednji napor može odlučiti hoće li ostati u natjecanju ili se vraćaju kući.

Utrka u kojoj je važna svaka odluka i svaki posljednji korak – upravo je to ono što show ‘Asia Express’ čini drugačijim i zbog čega je format osvojio gledatelje u brojnim zemljama. Ovo nije tek utrka od točke A do točke B, to je avantura u kojoj se brzina susreće s izdržljivošću, borba za opstanak sa strategijom, a čak i najmanja odluka može imati najveće posljedice. To je test granica do kojih natjecatelji mogu ići fizički i mentalno, onda kada im ponestane udobnosti, kad su resursi ograničeni, a svaka etapa donosi novi izazov.

Tko će imati dovoljno snage da nastavi dalje kada drugi počnu posustajati? Tko će znati kada sačuvati svoje amulete, a kada ih iskoristiti? Tko će graditi saveze koji će mu pomoći da stigne do kraja? Tko će se usuditi najviše riskirati? I tko će imati ono što je potrebno za opstanak kada utrka postane najteža? Odgovori čekaju u Kambodži, Laosu i Tajlandu.

Novi show ‘Asia Express: Zmajeva ruta’ ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.