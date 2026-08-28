Maja Šuput pozirala u bikiniju pa imala posebnu molbu za pratitelje: 'Pazite gdje zumirate'

Pjevačica Maja Šuput (46) ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja objavom na Instagramu. Pjevačica je pozirala uz bazen u jednodijelnom kariranom kupaćem kostimu, a iako je fotografijom pokazala ljetno izdanje, brzo je dala do znanja da je njezina glavna poruka ipak nešto drugo.

„Zoom opalite samo na datume ispod slike jer je najvažnije da pjevamo opet večeras i sutra”, napisala je Maja uz fotografiju, aludirajući na koncerte koji je očekuju ovog vikenda.

Svojim je duhovitim komentarom pokušala usmjeriti pažnju pratitelja na najave nastupa, no njezin izgled, kao i uvijek, nije prošao nezapaženo.

U komentarima su se odmah počeli nizati komplimenti. Pratitelji su joj poručivali da je „prekrasna”, a mnogi su ostavljali i emotikone vatre kojima su dali do znanja koliko im se svidjelo njezino ljetno izdanje.

Tako Maja ni ovog vikenda nema predaha. Nakon opuštanja uz bazen, čeka je radni ritam na dvije pozornice u samo dva dana - večeras, 28. kolovoza, nastupa u Kominu na „Noći prvaka”, a već u subotu, 29. kolovoza, pjeva u Zadru u sklopu humanitarnog turnira „Antonio Jurjević”.

Pjevačica je poznata po tome da tijekom ljetne sezone ima gust raspored, no svojim objavama često pokazuje kako uspijeva spojiti privatne trenutke s brojnim poslovnim obavezama.