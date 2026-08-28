Ovo je nekad bilo normalno u zračnim lukama, mlađi ne vjeruju: 'Nisam znala da je to postojalo!'

Jednostavna objava na TikToku vratila je mnoge u prošlost i izazvala lavinu nostalgičnih komentara, dok je mlađe generacije ostavila u nevjerici. Video koji je objavila korisnica Tonya prikazuje scenu koja se danas čini kao isječak iz starog filma, a nekada je bila uobičajen prizor u zračnim lukama diljem svijeta. Objava je podsjetila na vrijeme prije 11. rujna 2001., dana koji je iz temelja promijenio iskustvo putovanja zrakoplovom.

Oproštaji na izlazu za let i dočeci bez barijera

Na fotografiji u videu prikazani su ljudi koji stoje uz staklenu stijenu terminala i promatraju zrakoplov na pisti. Tekst preko slike objašnjava ono što je danas nezamislivo: "Prije 11. rujna niste trebali ukrcajnu kartu da prođete sigurnosnu provjeru. Prijatelji i obitelj mogli su vas otpratiti do izlaza za let, čekati s vama i dočekati vas čim izađete iz aviona." Upravo je taj opis pokrenuo raspravu i oživio sjećanja na opušteniju eru zračnog prometa.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Iako je video nastao u Americi, slične scene bile su svakodnevica i u zračnim lukama diljem bivše Jugoslavije, pa tako i u Hrvatskoj. Mnogi se i danas sjećaju odlazaka na terase zračnih luka, poput one na starom terminalu zagrebačkog Plesa, odakle se moglo mahati putnicima sve dok ne uđu u zrakoplov. Pratnja do samog izlaza za let bila je uobičajena, a dočeci su bili ispunjeni zagrljajima koji su se događali tek nekoliko koraka od izlaska iz aviona, bez staklenih pregrada i sigurnosnih zona koje danas odvajaju putnike od njihovih najmilijih.

Foto: Shutterstock

U komentarima su se javili mnogi koji se sjećaju takvih scena. "Moja majka me pratila do samog izlaza, a baka i djed bi me dočekali na dolaznom terminalu čim bih stigla. Bilo je predivno", napisala je jedna korisnica. Druga se prisjetila: "Pomagala sam svojoj starijoj majci da uđe u avion i smjesti se prije polijetanja." S druge strane, mlađi pratitelji bili su šokirani. "Premlada sam, nisam ni znala da je to postojalo!", "Zato su mi uvijek bili čudni filmovi u kojima likovi trče do izlaza za let. Znači to je stvarno bilo moguće, ali nikad tijekom mog života", neki su od komentara koji pokazuju generacijski jaz u iskustvu putovanja.

Prekretnica koja je zauvijek promijenila putovanja

Idilične scene ispraćaja i dočeka na samom izlazu za let naglo su prekinute nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine. Taj je događaj poslužio kao brutalan podsjetnik na sigurnosne propuste koji su postojali. Prije napada, sigurnost u zračnim lukama bila je u nadležnosti privatnih tvrtki koje su angažirale zrakoplovne kompanije, a standardi nisu bili ujednačeni ni strogi kao danas.

Kao izravan odgovor na napade, američki Kongres je u studenom 2001. donio zakon kojim je uspostavljena Uprava za sigurnost prometa (TSA). Ovim je činom sigurnost u zračnim lukama federalizirana te je uveden niz drastičnih promjena. Pristup terminalima iza sigurnosnih točaka ograničen je isključivo na putnike s ukrcajnim kartama, pilotske kabine su ojačane, a sigurnosne provjere postale su znatno detaljnije. "Letjela sam neposredno prije i neposredno nakon 11. rujna i promjene su bile lude. To je definitivno bila prijelomna točka", posvjedočila je jedna korisnica. Iako mnogi žale za "starim dobrim vremenima", drugi su podsjetili na surovu realnost: "I što se dogodilo? 11. rujna. Tisuće ljudi je umrlo zbog nedostatka sigurnosti."

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