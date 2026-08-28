Raste broj žrtava nakon katastrofe u Nepalu: 'Potrage se obustavljaju, stižu još gore poplave'

JEZIVO UPOZORENJE /

Broj žrtava katastrofalnih poplava na granici Nepala i Tibeta i dalje raste. U Nepalu je prema najnovijim podacima poginulo više od 500 ljudi, dok se oko tisuću osoba još vodi kao nestalo. Među njima je najmanje 540 stranih državljana.

Na terenu je više od 5 tisuća pripadnika nepalske vojske i policije, koji pretražuju ruševine i riječna korita, te pomažu u evakuaciji stanovništva. Dodatnu opasnost predstavlja veliko jezero, nastalo nakon odrona, koje bi zbog popuštanja brana moglo uzrokovati novi poplavni val. Zbog toga su spasilačke operacije bile privremeno obustavljene. Na tibetanskoj strani u nekim je dijelovima potraga ponovno pokrenuta nakon što je razina vode pala, dok se stanovnici ugroženih područja uz rijeke evakuiraju na sigurno.

"Svi se evakuiraju i odvode na sigurno mjesto. Još gore poplave tek dolaze, zato su svi upozoreni i stavljeni u stanje pripravnosti", rekao je P. Chaudhary, nepalski policijski službenik.

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