Mladiću skandiraju mladi, najavljuju državne počasti: Koliko vas brine relativiziranje zločina?

Smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije u regiji. U Zvorniku, na istoku Bosne i Hercegovine na stotine uglavnom mladih ljudi skandirale su ime bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske. Mladićeva vojska baš je u Zvorniku ubila najveći broj Bošnjaka odvedenih iz Srebrenice i protjerala tada većinsko muslimansko stanovništvo.

Politički vrh Republike Srpske sinoć se okupio na misi za Mladića.

U Beogradu i Novom Sadu s mostova su visjeli plakati u čast Mladića, a poruku su poslali navijači Crvene Zvezde. Čeka se reakcija srpskog predsjednika Vučića, dok je dio lijevo liberalne oporbe osudio veličanje presuđenog ratnog zločinca. Srpski ministar pravde potvrdio je da bi Ratko Mladić trebao bi biti pokopan u Srbiji i to uz najviše državne počasti.

"Za buduće generacije je važno da postoje međunarodne presude za zločin genocida koji je počinjen na ovim prostorima kako bi se znala istina o onom što se dešavalo ovdje", kazala je Begija Smajić, političarka i profesorica iz Srebrenice.

Bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik ističe kako je Ratko Mladić povijesna ličnog srpskog naroda. "Ratko Mladić je za neke kriminalac, ali za srpski narod on je upravo onakav kakvim ga taj narod doživljava. Velika ličnost, čovjek koji je, kao što sam već rekao, branio narod i stoga će ostati upisan u povijest."

UN osuđuje negiranje genocida i ratnih zločina

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je negiranje ratnih zločina i političke aktere pozvao na odgovornost.

"Glavni tajnik ponavlja svoj poziv svima koji se nalaze na položajima moći da se suzdrže od negiranja ozbiljnosti zločina za koje su pravomoćno donesene presude.

On snažno osuđuje svako negiranje genocida u Srebrenici kao povijesnog događaja, kao i bilo kakve postupke kojima se veličaju osobe koje su međunarodni sudovi proglasili krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid", izvijestio je glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric.

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