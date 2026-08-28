Regija vrije: Traže protjerivanje srpskog veleposlanika ako Mladića sahrane uz počasti
'Ovo je još jedan podsjetnik svima nama da genocid nije afekt pojedinca nego proizvod sustava', zaključili su iz stranke
Nova politička organizacija Stranka Crvene linije iz Bosne i Hercegovine reagirala je na odluku Vlade Srbije da se osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahrani uz najviše vojne i državne počasti, a predložili su konkretne reakcije vlasti u Bosni i Hercegovini prema Srbiji.
Kako su istakli, ako se ova najava obistini, Srbija će priznati zločine za koje je osuđen Mladić.
"Ukoliko institucije Srbije organiziraju sprovod teroristu i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno, javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj sudjelovale", priopćili su, javlja Klix.ba.
'Imaju priliku napraviti simboličan otklon'
Stranka podsjeća da je Mladić za vrijeme agresije na BiH bio na platnoj listi Srbije, ali i da se to nastavilo nakon što je rat završen, kada su mu vlasti u zemlji pomagale pri skrivanju.
"Srbija ima priliku napraviti makar simboličan otklon i izbjeći novu civilizacijsku mrlju koju bi sebi napravila veličanjem genocida kroz državno organizirani sprovod zločincu", poručili su iz stranke Crvene linije.
Predložili su i konkretne mjere kojima bi vlasti u BiH mogle reagirati ako se Mladić sahrani uz najviše državne i vojne počasti.
"Ukoliko se Srbija odluči za sramotni čin, pozivamo bh. institucije za vanjsku politiku da reagiraju prema EU-u i drugim međunarodnim faktorima, te zatraže uvođenje sankcija za sve one koji će izravno sudjelovati u takvoj procesiji ili javno veličati lik i djelo krvnika međunarodno presuđenog za zločinačke kampanje, zločine protiv čovječnosti i genocid. Također, obaveza nadležnih organa BiH jest da pokrenu proceduru protjerivanja veleposlanika Srbije iz BiH, zalede diplomatske odnose i pronađu modele ograničavanja privredne suradnje", istakli su.
"Ovo je još jedan podsjetnik svima nama da genocid nije afekt pojedinca nego proizvod sustava", zaključili su iz stranke.