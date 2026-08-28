Regija vrije: Traže protjerivanje srpskog veleposlanika ako Mladića sahrane uz počasti

Nova politička organizacija Stranka Crvene linije iz Bosne i Hercegovine reagirala je na odluku Vlade Srbije da se osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahrani uz najviše vojne i državne počasti, a predložili su konkretne reakcije vlasti u Bosni i Hercegovini prema Srbiji.

Kako su istakli, ako se ova najava obistini, Srbija će priznati zločine za koje je osuđen Mladić.

"Ukoliko institucije Srbije organiziraju sprovod teroristu i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno, javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj sudjelovale", priopćili su, javlja Klix.ba.

'Imaju priliku napraviti simboličan otklon'

Stranka podsjeća da je Mladić za vrijeme agresije na BiH bio na platnoj listi Srbije, ali i da se to nastavilo nakon što je rat završen, kada su mu vlasti u zemlji pomagale pri skrivanju.

"Srbija ima priliku napraviti makar simboličan otklon i izbjeći novu civilizacijsku mrlju koju bi sebi napravila veličanjem genocida kroz državno organizirani sprovod zločincu", poručili su iz stranke Crvene linije.

Predložili su i konkretne mjere kojima bi vlasti u BiH mogle reagirati ako se Mladić sahrani uz najviše državne i vojne počasti.

"Ukoliko se Srbija odluči za sramotni čin, pozivamo bh. institucije za vanjsku politiku da reagiraju prema EU-u i drugim međunarodnim faktorima, te zatraže uvođenje sankcija za sve one koji će izravno sudjelovati u takvoj procesiji ili javno veličati lik i djelo krvnika međunarodno presuđenog za zločinačke kampanje, zločine protiv čovječnosti i genocid. Također, obaveza nadležnih organa BiH jest da pokrenu proceduru protjerivanja veleposlanika Srbije iz BiH, zalede diplomatske odnose i pronađu modele ograničavanja privredne suradnje", istakli su.

"Ovo je još jedan podsjetnik svima nama da genocid nije afekt pojedinca nego proizvod sustava", zaključili su iz stranke.