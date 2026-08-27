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SVE ZBOG SUŠE /

Hrvatskoj prijeti novi udar na novčanike: Hrana bi mogla poskupjeti za čak 40 posto!

Stižu nove vrućine, kiša u nekim dijelovima Hrvatske nije pala mjesecima, pa bi nam nove probleme mogla zadati suša. Manje je kukuruza, šećerne repe, soje, ponegdje i 90 posto manje. Savjetnica ministra poljoprivrede kaže da bi cijene pojedine hrane mogle rasti i do 40 posto, Oxford Economics procjenjuju da će u cijelom svijetu hrana poskupjeti 12 posto. Što nas čeka? Više pogledajte u prilogu

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27.8.2026.
23:11
Ivan Skorin
SušaVrućineCijena Hrane
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