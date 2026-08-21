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Znanstvenici upozorili: Stiže El Niño kakav svijet još nije vidio! 'Ovo je bez presedana'

Znanstvenici upozorili: Stiže El Niño kakav svijet još nije vidio! 'Ovo je bez presedana'
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Foto: Thomas Bethge/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Sve je više dokaza da su dijelovi svijeta već pogođeni, s ispodprosječnim monsunskim kišama u Indiji i smanjenjem aktivnosti uragana u Atlantskom oceanu

21.8.2026.
8:11
Hina
Thomas Bethge/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Klimatski fenomen El Niño koji se razvija iznad Tihog oceana vjerojatno će biti rekordno snažan, upozorio je Met Office, prenosi u petak BBC.

Snažan prirodni klimatski fenomen povisuje globalne temperature i povećava rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta.

Uz učinke klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office upozorava da je "vrlo vjerojatno" da će 2027. biti najtoplija zabilježena godina. 

Sve je više dokaza da su dijelovi svijeta već pogođeni, s ispodprosječnim monsunskim kišama u Indiji i smanjenjem aktivnosti uragana u Atlantskom oceanu.

"Trebalo bi nam biti jasno da je ovo događaj bez presedana", rekao je Adam Scaife, voditelj dugoročne prognoze u Met Officeu.

"Nikada nisam vidio tako intenzivan signal El Niña u našim prognozama", dodao je. 

Najnovije prognoze

El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake dvije do sedam godina i traje oko godinu dana.

Pasati koji obično pušu od istoka prema zapadu preko Tihog oceana mogu oslabiti ili promijeniti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku.

Toplina se oslobađa iz oceana u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce padalina.

Znanstvenici proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u ključnom području Pacifika poraste za 0,5 Celzijevih stupnjeva ili više iznad prosjeka.

Najnovije prognoze Met Officea sugeriraju da bi te temperaturne anomalije mogle premašiti tri Celzijeva stupnja kasnije ove godine kako se El Niño bude približavao svom vrhuncu.

To bi bilo neviđeno u odnosu na mjerenja koja sežu do 1950. godine i to bi bio vjerojatno najsnažniji događaj od 19. stoljeća.

Vrlo visoke temperature u dubljim oceanima, oko osam Celzijevih stupnjeva iznad normale na dubini od 100 metara na nekim mjestima, mogle bi pomoći razvoju ovog El Niña.

"Predstoji nam još mnogo mjeseci dok se ovaj događaj nastavlja razvijati i to je jedan od razloga zašto sve više vjerujemo da će ovo biti događaj koji će postaviti rekord", rekao je Zeke Hausfather, klimatski znanstvenik za Berkeley Earth, američku istraživačku skupinu. 

KlimaFenomenEl NinoLjetoVrućine
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