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NESTABILNO VRIJEME /

Za vikend na izlet? Meteorologinja otkrila gdje bi kiša mogla pokvariti planove

Prema našim krajevima približava se frontalni sustav koji će uzrokovati promjenjivo i nestabilno vrijeme

21.8.2026.
6:00
Dora Šimunec
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Uz više oblaka, pljuskovi praćeni grmljavinom, ali i na udare jakim vjetrom ondje su mogući i u noći, kada ih može biti i uz granicu sa Slovenijom. Većina Dalmacije i Slavonija ostaju uglavnom suhi. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u gorskim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura između 19 i 21 stupanj, na moru između 23 i 26.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz promjenjivu naoblaku mogući su pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Bit će vruće, ali uz temperaturu nešto nižu od jučerašnje, oko 31, 32 stupnja.

Na istoku zemlje djelomice sunčano, ali uz porast naoblake pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su uglavnom na zapadu. Baranja i Srijem ostaju većinom suhi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Bit će vrlo vruće uz najvišu temperaturu između 34 i 37.

U Dalmaciji djelomice sunčano, ali uz prolazno naoblačenje može biti pljuskova s grmljavinom pa i nevera, osobito na sjevernom dijelu. No, krajnji jug uglavnom ostaje bez oborine. Puhat će umjereno do jako jugo koje prema večeri naglo okreće na jugozapadnjak. Danju između 32 i 34 stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuju se česta kiša i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, tučom te olujnim udarima vjetra. Umjereno do jako jugo sredinom dana naglo okreće na umjeren, mjestimice i jak jugozapadnjak. Najviša temperatura i do pet stupnjeva niža od jučerašnje. Bit će između 27 i 29 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u subotu prijepodne lokalno je moguć pokoji pljusak, osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Zatim slijedi postupna stabilizacija vremena pa će kraj vikenda i početak idućeg tjedna biti većinom sunčani. Novo naoblačenje uz koje raste vjerojatnost za pljuskove, očekuje se u utorak. Jutra će biti svježija, a dani topli i vrlo topli.

IDUĆIH DANA NA MORU

U subotu na moru promjenjivo oblačno, a poneki kraći pljusak moguć je još uglavnom u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i stabilnije, a u utorak ponovno postoji mogućnost za lokalni popodnevni pljusak. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, u nedjelju bura. Temperatura se neće značajnije mijenjati.

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