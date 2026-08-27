Jakovina bez zadrške o reakcijama iz Srbije: 'Ovo je jako loš signal za međunarodnu zajednicu'

Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđeni ratni zločinac, preminuo je danas u 85. godini u pritvorskoj jedinici UN-a u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu.

Mladić je 2021. godine pravomoćno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH, uključujući genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva.

Unatoč presudi, Mladić nikada nije odgovarao pred međunarodnim sudom za zločine počinjene na području Hrvatske, uključujući Škabrnju.

Smrt Ratka Mladića i sve reakcije za RTL Direkt komentirao je povjesničar Tvrtko Jakovina.

Kako komentirate reakcije iz Srbije, gdje se nakon vijesti o Mladićevoj smrti mogu čuti poruke poput Slava heroju i Putuj s anđelima?

Nažalost, reakcije mogu komentirati u skladu s politikom povijesti koju gledamo proteklih 30 godina na ovim prostorima, možda najviše u Srbiji. Tamo je situacija možda bila i najteža. Za očekivati je bilo da će vijesti inzistirati na njegovoj bolesti i nemogućnosti da ga se ranije pusti iz zatvora, a upravo je na tome naglasak u svom današnjem govoru stavio i predsjednik Vučić.

Međutim, nije u svim elementima bilo puno drugačije ni u ostalim sredinama, naročito u Republici Srpskoj, gdje su se još pohvalnije oglasili bivši predsjednik Dodik i gradonačelnik Banje Luke.

Nažalost, i predsjednik Skupštine Crne Gore izrazio je sućut obitelji, a na isti su se način oglasili i čelnici srpskih stranaka u Crnoj Gori.

Tako da zapravo možemo reći da se s Mladićevom smrću, kao što se ni s njegovim suđenjem, nije dogodila nikakva katarza. Možemo očekivati da će se to razrješavati, ili ljuštiti, ili možda djelovati daleko u budućnosti – ako ikada.

U nekim srpskim medijima već se najavljuje da bi mogao biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Je li to uopće moguće?

Ako država tako odluči, to će biti moguće. To je vrlo loš pokazatelj za svjetsku zajednicu i Ujedinjene narode, koji su najveći zločin na ovim prostorima, genocid u Srebrenici, označili posebnim danom, a Mladić je zbog toga optužen i osuđen.

To sigurno neće popraviti odnose ni s Hrvatskom niti s velikim dijelom stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali mislim da je to i za međunarodnu zajednicu loš signal.

S druge strane, oni koji ga u Srbiji podržavaju mogu reći da bez Ratka Mladića vjerojatno ne bi bilo ni Republike Srpske. On je tu naročito očistio teren koji je bio granica između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Bez obzira na to, njegovi posljednji mjeseci na čelu Vojske Republike Srpske zapravo su bili obilježeni porazima, kada su se hrvatske snage približavale Kninu.

Hrvatskoj je ostao gorak okus jer Mladić nikada nije odgovarao za zločine u Škabrnji, Zadru, Šibeniku i selima dalmatinskog zaleđa. Tko je odgovoran što za to nikada nije procesuiran?

Nažalost, rat u Hrvatskoj je došao u drugi plan čim je rat u Bosni i Hercegovini postao ovako velik, krvav i dugotrajan te ostavio puno bolnije tragove na terenu. To je bilo vidljivo i kasnije, naročito u ponašanju međunarodne zajednice i onih koji su promatrali rat na ovom području.

Međutim, Mladić je zapravo simbol ratova 90-ih. Karijeru je počeo kao šef Kninskog korpusa. Njegova pojava i drskost na početku, kod osvajanja Kijeva i općenito njegova odgovornost za ono što se događalo u Vrlici, Sinju i tako dalje, bile su njegove.

Onda je došao na čelo vojske u Republici Srpskoj. Kasnije, kada je prestao biti šef vojske i kada je došlo primirje, bio je skrivan. I to je, sasvim pouzdano znamo, bilo uz znanje, volju i spremnost Vojske Jugoslavije, odnosno Vojske Srbije i najviših tajnih službi koje su ga godinama skrivale.

To je zapravo personifikacija zločina u Hrvatskoj, zločina u Bosni i Hercegovini, ali i podjela u Srbiji. Jedna je, primjerice, skrivala Mladića, dok ga je druga pokušavala, možda ne do kraja iskreno, pronaći.

Opisivali su ga kao brutalnog i nemilosrdnog čovjeka koji je bez problema naređivao ubojstva žena i djece. Nikada se do kraja nije pokajao za svoje zločine.

Ne, nije. Mi imamo snimljeno i čuli smo ga u puno slučajeva gdje govori o tome da treba raspametiti Sarajlije, da treba gađati one dijelove gdje je manje Srba i sve ono što se dogodilo sa Srebrenicom, naročito.

Meni je možda najupečatljivija njegova rečenica u kojoj govori: 'Osvetili smo se Turcima za ono što se dogodilo nakon...'

Takve izjave najbolje sažimaju ono najgore što se događalo tijekom ratova na Balkanu 90-ih.

To je bio Ratko Mladić koji, kao što je i ostao, nije iza sebe ostavio nikakvu katarzu. On je ostao uvjeren da je učinio nešto dobro i mnogi su zapravo uvjereni da im je pomogao i da je bio pravi heroj.

Mladićeva smrt mogla bi postati i velika tema predizborne kampanje u Srbiji. Međutim, čini se da tamo nema oporbe koja će jasno i glasno reći: on je bio zločinac, počinio je genocid.

Da. Tu se vraćamo na treći dio njegove karijere, kada se skrivao od pravde, gdje su dva gardista su vjerojatno u Beogradu bila ubijena, pretpostavlja se zato što su ga vidjeli da se skrivao. Do danas nema pravorijeka što se tu dogodilo. To je bilo prije više od 20 godina.

Zapravo se trajno skriva i nemogućnost da pogledate u ono što se dogodilo u Škabrnji i što se dogodilo u Srebrenici, bez obzira na druge, pa i srpske žrtve.

Imate ovdje nekoga tko je osuđen od međunarodne zajednice za priznate zločine i ne možete napraviti ni minimalan korak. Ovo može postati mjesto na kojem se možete podijeliti. Imate jednu Srbiju koja će gledati u budućnost, ali u ovakvoj atmosferi to je teško očekivati od onih koji objektivno mogu izgubiti velik dio glasačkog tijela.

A glasačko tijelo većim dijelom ne smatra da je on bio zločinac.

Poznata novinarka Christiane Amanpour komentirala je kako je Ratko Mladić doživio duboku starost, za razliku od tisuća svojih žrtava. Je li pravda u slučaju Ratka Mladića zadovoljena?

U gotovo nijednom slučaju najtežih zločina na prostoru bivše Jugoslavije pravda u klasičnom smislu nije zadovoljena, a nismo ni mi izvukli prave pouke iz onoga što se dogodilo.